Bildirici'den Basın İlan Kurumu Başkanı Sobacı'ya yanıt: Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Altun'un doğrulama platformunu Pelikancılar mı hazırlıyor?" başlıklı yazısını eleştiren İletişim Başkanı Yardımcısı ve Basın İlan Kurumu Başkanı Zahid Sobacı'ya yanıt verdi. Bildirici, Sobacı'ya, "Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?" diye sordu.

Sobacı, Bildirici'nin, "Altun'un doğrulama platformunu Pelikancılar mı hazırlıyor?" başlıklı yazısını alıntılayarak, "Tarafsızlığını yitirdiği için RTÜK üyeliğinden atılan bir kişinin hakikatleri ortaya koyacak 'Doğru mu?' platformumuza kara çalması elbette anlaşılabilir. Bu platform ombudsman payesini nerden aldığı belli olmayan bu kişinin de çarpıtmalarını ve provokasyonlarını ortaya dökecek." paylaşımını yaptı.

Bildirici, Twitter hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz?"

"Sayın Zahid Sobacı haklısınız, Ebubekir Şahin dostunuzun çok maaşına itiraz edince RTÜK’teki tarafsızlığım zedelenmişti! Yazımdan rahatsız olduğunuza göre siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Söyleyin de bilelim bu hakikati.

"Doğrulama platformu adı altında propaganda yapmıyor musunuz?"

Bir daha sorayım, 'Doğru mu' platformunu Pelikancılar ile mi hazırlıyorsunuz? Bu işe kaç milyon harcanıyor? Doğrulama platformu adı altında propaganda yapmıyor musunuz? Verdiğim örneklere bakın ve bu hakikati de açıklayın lütfen.

"Basın İlan Kurumu’nda hangi gazeteye ne kadar ceza ve resmî ilan verdiniz?"

Bakın Cumhurbaşkanı da şeffaflıktan söz etti. Basın İlan Kurumu’nda hangi gazeteye ne kadar ceza ve resmî ilan verdiniz? İktidar yanlısı medyayı ne kadar ödüllendirdiniz? Gizlemeyin. Tabii peşinde olduğunuz parti propagandası, partinizin hakikati değilse! Bu arada Erdoğan’ın Macron ile görüşmesinde yine masasında, çevresinde tek kitap, bilgisayar yok. Zaten fotoğraflarında hiç olmuyor; Erdoğan’ı bilgisayara dokunmayan kitap okumayan biri olarak gösteriyorsunuz! İletişim Başkanlığı olarak biraz da bunlarla ilgilenseniz..."

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