Medya Ombudsmanı Bildirici: Haber bülteni yerine 'haber şov' yapıyorsanız, hakareti de cinsiyetçiliği de şovun parçası haline getirebilirsiniz!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Show Ana Haber sunucusu Ece Üner'in Ermeni asıllı ABD'li realiy show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik, "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözlerini yorumladı. Bildirici, "Haber bülteni yerine 'haber şov' yapıyorsanız, hakareti de cinsiyetçiliği de şovun parçası haline getirebilirsiniz!" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, "Şimdi bu açık bir hakaret değil mi? Sonuçta beğenmeseniz, yanlış da olsa Kim Kardashian fikrini söylemiş, siz de ona hakaret etmeden yanıt verebilirsiniz. Ece Üner, doğrudan hakaret ederek yanıt vermeyi tercih ediyor. Haber ile yorumun ayrılmasını geçtim, haberle hakaret iç içe giriyor." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Bu sözlerin 'cinsiyetçilik' içerdiği de doğru. Kardashian’a bedeni üzerinden laf ediyor ve kalçasını 'kaynağı' olarak nitelendirerek yanıt veriyor. Kardashian’ın ünlü olmasında kalçasının etkisi olsa bile böyle konuşamaz. Şöyle bir örnekle sorayım; Ece Üner’in, dansözlerden böyle bir üslupla bahsetmesi yakışık alır mı? Elbette hayır. Nefreti, cinsiyetçiliği bir yana bıraksak bile bir haber sunucusunun, bir konuşmasını aktardığı kişiye yanıt vermek gibi bir işlevi olamaz. Bir haber bültenini sunan kişi, nasıl ki haberini aktardığı siyasetçilerin, bürokratların sözlerini yanıtlamıyorsa magazin ünlülerinin sözlerini de değerlendiremez.Tabii haber bülteni yerine 'haber şov' yapıyorsanız o başka. Hakareti de cinsiyetçiliği de şovun parçası haline getirebilirsiniz!" ifadesini kullandı.

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