Ece Üner'in Kim Kardashian hakkında söyledikleri sosyal medyanın gündeminde

Show TV sunucusu Ece Üner, Ermeni kökenli ABD’li Kim Kardashian’ın Ermenistan’ı destekleyen ve Türkiye’yi eleştiren yorumuna karşı "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diye konuştu.

Üner'in, Ana Haber Bülteni’nin kapanışında Kardashian’a yönelik ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu ifadelerin ardından Üner’e 'Kardashian’ı kadın bedeni üzerinden, cinsiyetçi bir üslupla eleştirme' eleştirileri yöneltildi.

Ne Olmuştu?

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş ve çatışma durumu dünya kamuoyunda büyük yankı buldu.

Ünlü şarkıcı Kim Kardashian da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bakü’nün güç kullanımını durdurması, ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımı kesmesi ve Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması' hakkında çağrı yaptı.