Kim Kardashian'dan Dağlık Karabağ yorumu: Türkiye, Azerbaycan'a silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı

Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da tırmanan gerilim üzerine yorum yaptı. Kardashian, "Daha fazla gerilim ve trajedinin önlenmesi için uluslararası siyasi ve diplomatik önlemler gerekiyor" dedi.

Kardashian, Twitter üzerinden yazdığı mesajlarda "Bakü'ye saldırgan güç kullanımını durdurması, ABD'nin Azerbaycan'a askeri yardımı kesmesi ve Türkiye'nin Bakü'ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması çağrısı' yaptı.

Kardashian şunları yazdı: "Dağlık Karabağ'daki Ermeniler saldırıya uğradı. Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ı korumak içini canını tehlikeye atan cesur kadın ve erkekler için dua ediyoruz. Haberler yanlış yönlendiriyor, yaşananlar 'çatışma' değil.

Ermenistan, Azerbaycan'ın saldırılarının ve bununla birlikte gelen yalan bilgi kampanyasının kurbanı. Azerbaycan, savaş propogandası dışında sosyal medyayı engelliyor.

Uluslararası gözlemcilerin araştırmasına ihtiyacımız var ve daha fazla gerilim ve trajedinin önlenmesi için uluslararası siyasi ve diplomatik önlemler gerekiyor"

Bakü'ye çağrı yaparak saldırgan güç kullanımını durdurulmalı, ABD'nin Azerbaycan'a Ermenilere karşı kullanılan askeri yardımı kesilmeli ve Türkiye, Bakü'ye silah ve savaşçı göndermeyi durdurması için uyarılmalı"