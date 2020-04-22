Medya Ombudsmanı Bildirici: AA, 'erken yaşta evlenen' tanımını tedavüle sürerek, küçük kız çocuklarının istismarını meşrulaştırmaya çalışıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Anadolu Ajansı'nın 'erken yaşta evlenen' tanımını tedavüle sürerek, küçük kız çocuklarının istismarını meşrulaştırmaya çalıştığını dile getirdi. Bildirici AA'nın iki günde benzer 6 haber yaptığına dikkat çekerek, "Anadolu Ajansı, siyasi iktidarın medya kampanyasının kullanışlı aygıtı olmuş da haberimiz yok" görüşünü savundu.

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Bildirici, "Hilal Kaplan’ın, Meclis açılır açılmaz af konusunun gündeme getirilmesini savunduğu yazısını okuyunca biraz geriye dönüp, haberleri taradım. Yeni Akit, Türkiye, Yeni Şafak gazetelerinde de bu yönde haberler çıkmıştı son günlerde. Ama asıl dikkatimi çeken Anadolu Ajansı’nın haberleri oldu. Meğer AA sadece "Erken yaşta evlenen kadın eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor" haberini geçmemiş. 15-16 Nisan günleri aniden harekete geçip, benzer başlıklar taşıyan ve hemen aynı dille kaleme alınmış tam altı haberi servise koymuş. Haberlerin altısında da 14 yaşındaki kız çocuklarının istismarı normalleştirilmeye, istismarcılar için de mağduriyet algısı yaratılmaya çalışılmış." ifadesini kullandı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

Bu haberlerin tümünde kadınlar/kız çocukları için “erken yaşta evlenen” ya da “küçük yaşta evlenen” tanımı yapılıyor. Kadınların/kız çocuklarının ağzından “kaçarak evlendikleri”, “severek evlendikleri” gibi anlatımlara yer veriliyor. Halbuki altı haberdeki kadınların altısı da “evlendikleri” günlerde henüz 14 yaşında. Medeni Kanuna göre henüz “ergin” birey değiller o sırada. Çocukların kendi istekleriyle evlenmelerinden, rızalarından söz edilemez. Kanuna göre, evlilik için 18 yaşına girmiş olmak gerekiyor. Olağanüstü hallerde hakim 16 yaşını doldurmuşların evlenmesine karar verebiliyor.

Ama AA, çocuk olduklarını göz ardı ediyor. Kadınlar/kadın örgütleri “çocuk gelin” tanımına bile karşı çıkarken, “Erken yaşta evlenen” tanımını tedavüle sürerek, küçük kız çocuklarının istismarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Halbuki Türk Ceza Yasası’nın 103. Maddesi, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışı, “çocukların cinsel istismarı suçu” kabul ediliyor. Bu durumda “evlenen” değil, “evlendirilen” demek daha doğru.

AA’nın haberlerinde “Eşinin yolunu gözlüyor”, “Mutlu haber bekliyor”, “kadın ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor” gibi duygusal bir dil kullanılıyor. “Yalnız kalan genç kadınlar”, “babasız kalan çocuklar”, “zor durumdaki aileler” tablosu oluşturularak, ergin erkeklerin 14 yaşında kızlarla birlikte olmasına masumiyet kazandırmaya, normalleştirmeye çalışılıyor.

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