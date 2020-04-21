Sabah yazarı Hilal Kaplan çocuk yaşta evliliği savundu: CHP'nin 'cinsel istismarcı' diyerek suçladığı insanların yürek burkan hikâyeleri var

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü köşesinde 15 yaşındaki bir çocuğun yapmış olduğu evliliği savunarak, "CHP'nin 'cinsel istismarcı' diyerek suçladığı insanların böyle yürek burkan hikâyeleri var. Sayıları 9 bini, aileleriyle 30 bini bulan bu insanlar tekrar aile birliklerine kavuşmayı bekliyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Emine Özdemir, 15 yaşındayken, 18 yaşındaki Levent Karakaya'ya âşık oluyor. Ailesi erken yaşından ötürü evliliğe izin vermeyince kaçarak dinî nikâh kıyıyorlar. Emine'nin annesi şikâyetçi oluyor. Ancak kızının rızasını görüyor ve aile büyükleri de araya girince şikâyetini geri çekiyor.

Fakat devlet 'affetmiyor'. Evliliklerinin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra, kamu davası ile yargılanan Levent tutuklanarak hapse atılıyor. Emine iki çocuğu ile ortada kalıyor.Kirayı ödeyemeyince ailesinin yanına geliyor. Eşini cezaevinde ziyaret ettiği bir gün, çıkış kapısının orda yere yığılıyor. Üzüntüden felç geçiriyor ve sol tarafı tutmuyor. Günler sonra da hastanede vefât ediyor.Baba cezaevinde, anne mezarda; çocuklar hem yetim hem öksüz. İşte CHP'nin 'cinsel istismarcı' diyerek suçladığı insanların böyle yürek burkan hikâyeleri var. Sayıları 9 bini, aileleriyle 30 bini bulan bu insanlar tekrar aile birliklerine kavuşmayı bekliyorlar." ifadesini kullandı.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

Türk Ceza Kanunu'nda 15 yaşındakilerin evlilik öncesi beraber olmasını suç sayan bir yasa veya ergen hamileliğini önleyen bir tedbir yok. Ancak iki genç evlenerek bu 'hatayı' işliyorsa, suç...

Cumhur İttifakı'nın kanun mağduru insanlarımıza bir kereye mahsus af getirmesi ve yapılan hatayı telafi etme teşebbüsü söz konusu olduğu anda İYİ Parti ve CHP, maalesef 'cinsel istismarcıları bırakacaklar' diye ortalığı ayağa kaldırıyor.

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