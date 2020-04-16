Anadolu Ajansı'nın "Erken yaşta evlenen kadın eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor" haberine sosyal medya kullanıcılarından tepki; "Pedofiliyi meşrulaştırmayın!"

Anadolu Ajansı'nın "Erken yaşta evlenen kadın eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor" başlıklı haberine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı 14 yaşında evlenen kız çocuğu için 'erken yaşta evlenen kadın' nitelemesi yapılırken haberin girişinde de "İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi G.Ö, yargı reformunda kendileriyle ilgili bir düzenleme yapılması ve eşinin cezaevinden çıkmasını umut ediyor." ifadesi yer aldı.

Ajans bu haberiyle pedofiliyi normalleştirdiği belirtilerek eleştirildi.

Sosyal medyada kullacıların yaptığı bazı yorumlar şöyle:

“Pedofilleri normalleştirmeseniz keşke’, ‘Çocuğun rızası olmaz’, ’14 yaşında çocuk olmuyor mu ? Erken yaş ne demek ?’ ‘Evlendirilenler kadın değil, yasalara göre çocuk. mesela o yaşta belli filmleri izleyemez, marketten sigara/alkol satın alamaz, banka hesabı açamaz, rızası geçerli sayılmaz. siz bu çocukların evlendirilip iğfal edilmesini hoş gösterme amaçlı propaganda yapıyorsunuz.’, ‘Rezilsiniz…’, Pedofiliyi meşrulaştırmayın!"