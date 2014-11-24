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Sağlık

Medula sistemi çöktü; hastalar mağdur

Türk Eczacıları Birliği yaptığı açıklamada, 'Tüm yetkililerden bu sorunlara ilişkin geçici değil, kalıcı ve bir o kadar pratik çözümler üretilmesini talep ediyoruz' dedi

24 Kasım 2014 15:46

'Medula Provizyon Sistemi' diğer adıyla 'Reçete Onay Sisteminde' yaklaşık 1 haftadır yaşanan teknik arıza nedeniyle hastaların ilaca ulaşmak için ya uzun süre eczanelerde beklediğini ya da ilaca hiç ulaşamadığı belirtilen TEB açıklamasında, "Buna acil hastalar da dahil" denildi.

 

'Sistem çöktü'

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, günlerdir Sosyal Güvenlik Kurumu’nu uyardıklarını belirten TEB yönetimi, "7 gündür sistem önce ağır aksak çalışsa da şu anda tamamen çökmüş durumda. Kurumun konuyla ilgili yeterli bir bilgilendirme yapmıyor olması da bizleri eczanelerimizde zor durumda bırakıyor" dediler.

 

Acil hastalar ve bebekler mağdur oldu

 

TEB açıklaması şöyle devam etti:

"2010 yılından bu yana sürekli yaşadığımız sorun karşısında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sistemin altyapısını güçlendirmek adına herhangi bir çalışma yapmaması, eczanelerimizde sistemin açılmasını bekleyen binlerce bebek, yaşlı, çocuk ve acil hastalarımızın günlerce ilaçlarına ulaşamamasına ya da ilaçlarını ceplerinden ödeyerek almalarına neden olmakta.

 

'Vatandaşımıza günün gereklerine göre hizmet verebilecek yeni bir sistem oluşturulmalıdır'

 

24 bin noktada hizmet veren eczacılarımız ise, yıllardır kanayan yara haline gelmiş bu konuda hastalarına ne diyeceklerini artık bilememekte. Sık aralıklarla sorun yaşanan bu mevcut sistemin yerine bütün ihtiyaçları belirlenmiş, altyapısı tamamlanmış, vatandaşımıza günün gereklerine göre hizmet verebilecek yeni bir sistem oluşturulmalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve tüm yetkililerden bu sorunlara ilişkin geçici değil, kalıcı ve bir o kadar pratik çözümler üretilmesini talep ediyor; yaşadığımız sıkıntılar konusunda daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. "

 

 

 

 

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