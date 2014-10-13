Kalp ve tansiyon hastaları için akıllı kaşık ve bardaklar geliyor

Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi, yemeğin içindeki tuz miktarını ve gıda bileşimini ölçen kaşık ve içindeki maddenin özelliklerini bildiren bardak tasarladı. "Değişim" adı verilen akıllı kaşık ve bardak projesi kalp, şeker ve yüksek tansiyon hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracak ve diyet yapan hastalar bu ürünler sayesinde ne yiyip içtiklerini kontrol edebilecek.

Akıllı kaşık ve bardak projesi Eindhoven Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü doktora öğrencisi Idowu Ayoola ve Sanfer van Berlo tarafından tasarlandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, içinde bir mikro spektrometre bulunan akıllı kaşık, yemeğin içindeki tuz miktarı ve gıda bileşimini ölçüyor. Günün her saatinde, hastanın durumuna ilişkin otomatik raporlama yapıyor. Bu bilgiler hastanın tablet ya da akıllı telefonuna anında gönderiliyor.

'Hasta ve doktorlara önemli ölçüde tasarruf ve kolaylık sağlayacak'

Akıllı kaşık ve bardakların, hasta doktor ilişkisi ve evde bakım maliyeti açısından önemli bir tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. "Değişim" projesine göre hastalar, kendi dosyalarını kontrol edebilecek. Doktora bağımlı olmadan diyetlerini kendileri düzenleyebilecek. Doktorlar da, hastanın kendisine gelmesini beklemeden diyet programına ilişkin bilgileri düzenli olarak istediği zaman görebilecek. Hastadaki diyetle ilgili davranış değişikliği durumunda doktorun kısa sürede müdahale edebilmesine olanak sağlayacak.

Tilburg Twee Steden ve Elisabeth hastanelerinin kardiyoloji servisleriyle ortaklaşa yürütülen akıllı kaşık ve bardak projesi, 11 ortaklı bir konsorsiyum tarafından destekleniyor. İngiltere kökenli iki firma da, proje kapsamında testler katılan hastaların psikolojik motivasyonu üzerine çalışmalar yapıyor. Proje Avrupa Birliği (AB) ve Tayvan Hükümeti tarafından da destekleniyor. Proje için AB tarafından 4, 7 milyon euro kaynak sağlandı. Tayvan Hükümeti de, Taipei'deki bir hastene aracılığıyla 1 milyon euro katkıda bulundu.

Prototip olarak üretilen "akıllı" kaşık ve bardaklar 3 yıl içinde piyasaya sürülecek.