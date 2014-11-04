T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da kanser hastalarının 100 bin TL'lik kemoterapi ilaçlarını çaldılar!

Türkiye’nin en büyük kanser hastanelerinden Ankara Onkoloji’de skandal bir hırsızlık olayı yaşandı

04 Kasım 2014 10:36

Türkiye’nin kanser tedavisi yapan en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Onkoloji Hastanesi’nde değeri binlerce TL’yi bulan kemoterapi ilaçları çalındı. İlaçların yurtdışına kaçırılmış olabileceği belirtiliyor. Skandal nedeniyle dün onlarca hastanın tedavisi aksadı. Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan hırsızlıkta, kanser hastalarının 100 bin TL değerindeki ilaçları biri beyaz maskeli iki şahıs tarafından çalındı. Hastane yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, polis kimliği tespit edilen zanlıları arıyor.

Ankara’da kanser hastalarının tedavi gördüğü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan hırsızlık olayı vicdanları sızlattı. Tedavi gören yüzlerce kanser hastasının ilaçlarının bulunduğu depoya giren biri beyaz maskeli iki hırsız, yaklaşık 100 bin TL değerindeki ilacı çalarak kayıplara karıştı. Tedavi için dün hastaneye gelen kemoterapi hastalarına ise, hırsızlık nedeniyle kanser ilaçlarının temin edilemeyeceği ve dışarıdan almaları gerektiği açıklandı.

 

Kimliği tespit edildi

 

Hırsızlığın gerçekleştiği Medikal Onkoloji bölümünün, hastaneden ayrı bir binada yer aldığı bilgisine ulaşılırken, bazı hastane görevlileri, söz konusu yerde üç ay öncesine kadar hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle başka bir noktaya kaydırıldığını öne sürdü. Hastane yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Ertek, hırsızlık olayıyla ilgili açıklama talebini yanıtsız bıraktı. İlaçların barkodları nedeniyle Türkiye’de satılamayacağı, yurtdışına kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.

 

Polis peşlerinde

 

Olayın ortaya çıkması ile birlikte hastaneye gelip incelemede bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Polis ekipleri, yaptıkları görüntü çözümleme çalışmalarında hırsızlık zanlılarının kimliğini belirledi. Tespit edilen adreslerde yapılan baskınlarda zanlılara ulaşamayan polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER

ilaçkemoterapihırsızlıkskandalankara onkoloji hastanesihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24