Ankara'da kanser hastalarının 100 bin TL'lik kemoterapi ilaçlarını çaldılar!

Türkiye’nin kanser tedavisi yapan en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Onkoloji Hastanesi’nde değeri binlerce TL’yi bulan kemoterapi ilaçları çalındı. İlaçların yurtdışına kaçırılmış olabileceği belirtiliyor. Skandal nedeniyle dün onlarca hastanın tedavisi aksadı. Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan hırsızlıkta, kanser hastalarının 100 bin TL değerindeki ilaçları biri beyaz maskeli iki şahıs tarafından çalındı. Hastane yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmazken, polis kimliği tespit edilen zanlıları arıyor.

Ankara’da kanser hastalarının tedavi gördüğü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan hırsızlık olayı vicdanları sızlattı. Tedavi gören yüzlerce kanser hastasının ilaçlarının bulunduğu depoya giren biri beyaz maskeli iki hırsız, yaklaşık 100 bin TL değerindeki ilacı çalarak kayıplara karıştı. Tedavi için dün hastaneye gelen kemoterapi hastalarına ise, hırsızlık nedeniyle kanser ilaçlarının temin edilemeyeceği ve dışarıdan almaları gerektiği açıklandı.

Kimliği tespit edildi

Hırsızlığın gerçekleştiği Medikal Onkoloji bölümünün, hastaneden ayrı bir binada yer aldığı bilgisine ulaşılırken, bazı hastane görevlileri, söz konusu yerde üç ay öncesine kadar hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle başka bir noktaya kaydırıldığını öne sürdü. Hastane yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Ertek, hırsızlık olayıyla ilgili açıklama talebini yanıtsız bıraktı. İlaçların barkodları nedeniyle Türkiye’de satılamayacağı, yurtdışına kaçırılmış olabileceği belirtiliyor.

Polis peşlerinde

Olayın ortaya çıkması ile birlikte hastaneye gelip incelemede bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Polis ekipleri, yaptıkları görüntü çözümleme çalışmalarında hırsızlık zanlılarının kimliğini belirledi. Tespit edilen adreslerde yapılan baskınlarda zanlılara ulaşamayan polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.