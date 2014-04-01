Meclis'te boşalan üyelikler için ara seçim yapılacak mı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

Yerel seçimlerde 9 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesinin resmi sonuçların ilanıyla kesinleşmesi durumunda milletvekili sayısı 539’a düşmüş olacak. Boşalan üyelikler için ‘ara seçime’ gidilip gidilmeyeceği merak konusu. "TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir" hükmünü taşıyan Anayasa, zorunlu ara seçimi ise boşalmanın üye tamsayısının (550) yüzde 5'ine (28) ulaşması durumunda öngörüyor. Bu hüküm çerçevesinde TBMM üye tamsayısı 522'ye düşmedikçe ara seçim zorunlu görünmüyor.

CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Atilla Kart ise 12 Haziran 2014 tarihine kadar ara seçime gidilmesi gerektiğini öne sürerken, AKP’nin ilk dönem bakanlarından hukukçu Ertuğrul Yalçınbayır da Anayasa’nın ara seçimi düzenleyen hükmünün çok açık olduğunu savunarak, “Meclis, böyle bir karar almasa bile, YSK kendiliğinden ara seçim için takvim düzenleyebilir” diyor.

TBMM’de iki vefat nedeniyle 548'e düşen milletvekili sayısı 9 milletvekilinin yerel yönetici seçilmesiyle 539’a düşüyor. AKP’den, 4 milletvekili Fatma Şahin, Edip Uğur, Enver Yılmaz, Menderes Türel seçimi kazandı. BDP'den Gülten Kışanak, Sırrı Sakık, CHP’den Recep Gürkan, Mehmet Kesimoğlu, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde de Kazım Kurt seçimi kazandı. Böylelikle milletvekili sayısı AKP'de 314’e, CHP'de 131’e, BDP'de 20'ye iniyor. AKP'nin sayısı, Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın istifası nedeniyle 313’e düşecek.

‘Ara seçim zorunluluğu doğuyor’

CHP’nin Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi hukukçu Milletvekili Atilla Kart ve eski milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır, Anayasa’nın ‘ara seçimleri’ düzenleyen 78. maddesinin amir hüküm olduğuna dikkat çekiyorlar. “ Ara seçim zorunluluğu doğuyor” diyen Kart, 12 Haziran 2014’ten evvel ara seçimin yapılması gerektiğini hatırlattı.

‘Anayasa emrediyor’

Ertuğrul Yalçınbayır da, “ Ara seçim yapılma zorunluluğu var. Anayasa emrediyor. Ancak, 22. Dönem'de de bu yapılmadı. O zaman da ben itirazlarımı söylemiştim. Bugün de söylüyorum.”

Anayasa'nın ara seçimleri düzenleyen 78. maddesi şu hükmü öngörüyor:

MADDE 78- Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçim yapılamaz."