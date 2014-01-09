Meclis KİT Komisyonu'nda 'Halkbank' kavgası

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nun bugünkü toplantısında Halkbank kavgası çıktı.

Mualefetin Halk Bankası hakkındaki bazı belge ve bilgilerin kendilerine gösterilmediğini söylemeleri üzerine AKP Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ile CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar arasında sert diyaloglar yaşandı.

Toplantının başında söz alan CHP’li Haydar Akar, özellikle kamu bankalarının KİT Komisyonu’nu denetimlerinin ticari sır perdesiyle gizlendiğini söyledi ve “Ayakkabı kutularında paralar bulunuyor. Halk Bankası’nı doğrudan ilgilendiren bir soruşturma yok. Ancak basında Halk Bankası’nın kara para aklama ve altın kaçakçılığına karıştığı iddiaları var” dedi. TCDD hakkında da ciddi iddialar olduğunu söyleyen Akar, komisyonun tüm üyelerinin bunların üzerine gitmesi gerektiğini ifade etti.

BDP’li Özdal Üçer de vatandaşların ömrünü bir ayakkabıyla geçirirken, bazı kişilerin ayakkabı kutularından paralar olduğunu belirterek, “Yolsuzluğun bütün KİT’lerde olduğu iddiasındayım. Bunun olup olmadığının araştırılması lazım. Yolsuzluk alt komisyonu kurulmalı” önerisinde bulundu.

AKP’li Mehmet Domaç, Halk Bankası’nın tüzel kişiliği üzerine bugün ne savcılık ne de polis tahkikatı olduğunu kaydetti. Domaç’ın muhalefetin bazı belge ve bilgilerin gönderilmediği yönündeki eleştirileri üzerine “Öyle sorular soruluyor ki ilgili KİT’in bir yıl araştırma yapması gerekir” ifadesi tartışmaya neden oldu.

Bazı MHP ve CHP’li üyeler Domaç’a tepki göstererek toplantıyı terk etti. Tekrar söz alan Akar’ın yolsuzlukla mücadelenin polisleri görevden almakla bitmeyeceğini söylemesi üzerine AKP’li Mehmet Cemal Öztaylan ile CHP’li Haydar Akar arasında şu diyalog yaşandı:

Öztaylan: Bana ne bundan? Sanki ben alıyorum polisleri

Akar: Dinlemeyeceksen dışarı çıkarsın!

Öztaylan: Yeter be! Sen kimsin? Terbiyesiz!

Akar: Niye alındın?

Öztaylan: Sen kimsin lan!

Akar: Bağırma lan!

Tartışma verilen arada da sürerken, Öztaylan’ı diğer vekillerin dışarı çıkarmasıyla tansiyon düştü. Bu sırada BDP’li Özdal Üçer ile AKP’li Gülay Dalyan arasında da tartışma yaşandı.