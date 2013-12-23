Halkbank Genel Müdürü: Vekil oğlu 1 milyon 950 bin Euro getirdi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, mahkemedeki savunmasında, ayakkabı kutularından çıkan paraların Makedonya’daki Balkan Üniversitesi ve Çorum Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yapımı için kendisine teslim edilen bağışlar olduğunu iddia etti.

Aslan, “Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olan H.B. isimli İstanbul milletvekilimiz ‘Türkiye’de bağış var. Makedonya’ya iletmekte zorluk çekiyoruz’ deyip benden yardım istedi. Ayrıca oğlu olan C.B. vasıtasıyla 1 milyon 950 bin Euroyu fiziki olarak bana getirip teslim ettiler” dedi.

Mahkemedeki ifadesinde Aslan kendisini şöyle savundu:

'Hayırlara vesile olmak istedi'

Rıza Sarraf (Reza Zarrab) hayırsever bir kişiliği olduğunu ve hayırlara vesile olmak istediğini söyleyince o anda aklıma mezunu olduğum Çorum Osmancık İmam Hatip Lisesi geldi. İhtiyaçları ona aktarınca ‘Masrafları ödemeye hazırım’ dedi. Doğduğum yer, okuduğum okul olduğunu düşününce bu fikri yerel yöneticilerle ve Çorum Milletvekilleri ve de okul yöneticileriyle paylaştım.

7 milyon TL birikti, hazır

Teknik nedenlerle projeye başlayamadığımız için söz konusu hayır amaçlı olarak verilen paraları kendi nezdimde tuttum. Hatta Çorum milletvekilimiz C.B.’ye yanında bulunan bir misafiri de varken durumu bildirdim. 7 milyon TL’nin hayır amaçlı biriktiğini ve hazır olduğunu söyledim.

'Balkan Üniversitesi'nin parası'

Bir de bunun yanında Makedonya’da bir üniversite yapma söz konusudur. Uluslararası Balkan Üniversitesi isimli üniversitedir. Bu üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olan H.B. isimli İstanbul milletvekilimiz ‘Türkiye’de bağış var. Makedonya’ya iletmekte zorluk çekiyoruz’ deyip benden yardım istedi. Ayrıca oğlu olan C.B. vasıtasıyla 1 milyon 950 bin Euro’yu fiziki olarak bana getirip teslim ettiler.

'Makedonya'ya para girişi zor'

Bunun ilk 450 bin Euro’sunu göndermekte zorlandık. Çünkü Makedonya yerel hukuku bağış kabulünde çok zorluk çıkartıyor. Para girişinde zorluk çıkartıyor. Bu süreç içerisinde bu para da bende, evde kaldı. Çünkü bankaya herhangi bir kasaya koyduğumuz zaman kimin adına ve niçin konulması gerektiğini tutanakla belirtmemiz lazım. Bu paralar da evde duruyordu. Söz konusu teslimatın ancak 950 bin Euro’sunu zar zor gönderebildik. Dolayısıyla 1 milyon Euro evde bulunduğundan dolayı soruşturmaya konu edildi ve el konuldu.

'Reza Zarrab da verdi'

Ayrıca yine bu üniversite için Rıza Sarraf (Reza Zarrab) isimli işadamı hayır yapmak istediğini söyledi. 500 bin Euro’yu kendi imkânlarıyla oraya gönderdi. Geri kalanını göndermekte zorlandığı için getirip benden yardım istedi ve bana teslim etti. Bu paraların Makedonya’ya neden gidemediğine ilişkin tüm yazışmalar ve değerlendirmeler bankadaki kayıtlarda mevcuttur. Şu anda el konulan paraların 2 milyon Euro’su Balkan Üniversitesi için verilen paradır. Geri kalan para da imam hatip lisesi için ayırdığımız paradır.

Sadece folyodaki para benim

Sadece el konulan folyo vardır. Onun içinde de 20 bin küsür Euro vardır. Bu para benim kendi şahsıma ait olup. Yurtdışı görevlerimden harcırahlardan biriktirdiğim paradır. Bunların belgesini sunduk. Dosyada mevcuttur.

H.B.: Beni bilen bilir

Telefonla ulaştığımız Milletvekili H.B., “Bu hukuki bir süreçtir. Beni bilen bilir. Ben doğru işler yaparım. Yanlış bir şey yapmam” dedi.

Başında Milletvekili var

Süleyman Aslan’ın ifadesinde geçen Uluslararası Balkan Üniversitesi Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te bulunuyor. 2006 yılında açılan üniversite, ücretleri nedeniyle çok sayıda Türk öğrenci tarafından da tercih ediliyor. YÖK’ün diplomasını tanıdığı Balkan Üniversitesi’nde mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, güzel sanatlar ve yabancı diller fakültesi bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ak Parti İstanbul Milletvekili H.B.’nin yaptığı üniversite, Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu. Üniversitenin Balkanlar’daki topluluklarla Türkiye arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulduğu biliniyor.