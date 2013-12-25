AKP'li vekil: Halkbank Genel Müdürü'nün evinde çıkan para vakfımızın

AKP İstanbul Milletvekili, Üsküp Eğitim Kültür Vakfı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bürge, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılıkça el konulan miktar, yurtdışında ülkemizin gurur kaynağı olan uluslarararı Balkan Üniversitesi için yapılan bağışlardır ve vakfımıza iade edilmelidir. Bu yönde de gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

Bürge açıklamada vakıf olarak topladıkları paranın Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde bulunmasına ilişkin olarak, "Vakfımıza gelen bağışların, merkezi Üsküp'te olan üniversitemize usuli dairesinde intikali için, vakfımız ve üniversitemizin çalıştığı Halk Bankası'nın Genel Müdürü ile irtibat kurduk ve kendisinden yardım istedik. Bu çerçevede kendisine tarafımızca iletilen 1 milyon 950 bin Avro bedelli miktarın 450 bin Avro bedelli kısmı, 14 Kasım 2013 tarihinde Halk Bankası tarafından üniversitemizin hesaplarına ulaştırılmıştır" dedi. Bürge ayrıca, "biz Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan beyi, bugüne kadar hiç bir karşılık beklemeksizin vakıf çalışmalarında, yardımdan geri durmayan, güven sarsıcı en küçük bir davranışını görmediğimiz tertemiz bir insan olarak tanıdık" dedi.



Bürge'nin yaptığ yazılı açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

Doğan Akın'ın yazısı: Tutuklanan Halkbank Genel Müdürü için sürpriz tanıklar mı geliyor?

'Halk Bankası Genel Müdürü'nden yardım istedik'

Üniversite hakkında bilgi veren Bürge, şunları kaydetti: "Üniversitemizin varlığını sürdürmesi ve sözü geçen misyonunu ifa etmesi hayırsever insanların, şirketlerin katkı ve bağışları ile olabilmektedir. Vakfımıza gelen bağışların, merkezi Üsküp'te olan üniversitemize usuli dairesinde intikali için, vakfımız ve üniversitemizin çalıştığı Halk Bankası'nın Genel Müdürü ile irtibat kurduk ve kendisinden yardım istedik. Bu çerçevede kendisine tarafımızca iletilen 1 milyon 950 bin Avro bedelli miktarın 450 bin Avro bedelli kısmı, 14 Kasım 2013 tarihinde Halk Bankası tarafından üniversitemizin hesaplarına ulaştırılmıştır. Ancak Sayın Genel Müdürün, bu işlemin çok müşkülat içerdiği yolundaki beyanı ve yönlendirmesi ile tarafımızca Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı'nın İstanbul temsilciliği kurulmuş olup, 10 Aralık 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir."



Bürge, böylelikle Makedonya mevzuatındaki zorluklar nedeniyle yaşanan sıkıntıların aşıldığını, bu tarihten sonra da 500 bin Avronun hesaplarına intikal ettirildiğini bildirdi.

'Gerekli girişimlerde bulunacağız'

Bürge, şunları kaydetti: "Ancak bakiye miktar da vakfımız merkezine havale edilecek iken, 17 Aralık 2013 tarihinde bilinen operasyon yapılmış ve vakfımıza ait bir miktar bedele de el konulmuştur. Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı olarak beyan ederiz ki biz Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan beyi, bugüne kadar hiç bir karşılık beklemeksizin vakıf çalışmalarında, yardımdan geri durmayan, güven sarsıcı en küçük bir davranışını görmediğimiz tertemiz bir insan olarak tanıdık.

Kendisi üniversitemize katkıda bulunmak için bütün samimiyetiyle çevresini de bağış yapmaya özendirmiştir. Sadece mevzuatın doğurduğu zorluklar ve yine ulvi kaygılarla yaptığı bir tasarruf nedeniyle bu tür suçlamalara maruz kalması, bizleri derinden üzmektedir. Bütün bu nedenlerle gerçekleri açıklamayı bir namus borcu bildik. Savcılıkça el konulan miktar, yurtdışında ülkemizin gurur kaynağı olan uluslarararı Balkan Üniversitesi için yapılan bağışlardır ve vakfımıza iade edilmelidir. Bu yönde de gerekli girişimlerde bulunacağız."