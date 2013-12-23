Prof. Dr. Ersan Şen'in Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan için savunması

İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın avukatı Prof. Dr. Ersan Şen açıklama yaptı. Şen müvekkili Süleyman Aslan'ın Türkiye'ye milyar dolarlar kazandıran bir ticareti gerçekleştirdiğini belirtip, "Sırf ABD çıkarları için Türkiye yasal ticaretinden vazgeçmez" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, BOTAŞ ve TÜPRAŞ'a İran'dan gelen petrol hammaddesinin karşılığı olan paraların Halk Bankası'ndaki İran hesaplarına konulduğunu kaydeden Şen, "İran'ın bu paralarının tasarrufu için altın alınıyor. Halk Bankası'na şu firmaya öde denilince para o firmaya teksim ediliyor. Ortada bir kara para yok. Aksine Türkiye Cumhuriyeti bu ticaretten milyar dolarlar kazanıyor. Sırf Amerikan çıkarları için Türkiye yasal ticaretinden vazgeçecek değildir" dedi. 1 Temmuz 2013'te altın ticaretinin yasaklanması üzerine gıda ticaretinin başlatıldığını kaydeden Şen, "Halk Bankası Genel Müdürü'nün bireysel tasarrufu söz konusu değil. Banka adına yapılmış yasal işlemler söz konusu. Yaptığı tüm işlemler bankanın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatinedir " diye konuştu. Ortada ne bankanın zararı ne de haksız bir menfaatinin söz konusu olduğunu belirten Şen örgüt suçlamasının da çok komik olduğunu Halk Bankası Genel Müdürü'nün dosyada sadece Ekonomi Bakanı'nın özel kalem müdürü ile Reza Zarraf'ı tanıdığını belirtti.

Tanıklar dinlenmedi

Süleyman Aslan'ın eşi ile yaptığı telefon görüşmelerinin tespit edilerek dosyaya konulduğunu böylece bir hukuk cinayeti işlendiğini belirten Şen evde bulunan 4.5 milyon doların bağış parası olduğunu ispat etmek üzere Hüseyin Bürge, Bekir Yazıcı, Ahmet Aksu ve İdris Makinacı'yı tanık olarak dinletmek istediklerini söyledi. Ancak kolluk ve savcılığın bunu kabul etmediğini kaydeden Şen, "Eğer bu 4 tanığı dinleserdi evdeki paranın ne amaçla orada tutulduğunu anlamış olacaklardı" şeklinde konuştu.