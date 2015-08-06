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Meclis Başkanlığı'ndan HDP'ye dokunulmazlık yanıtı

Erdoğan'ın 'partinin yöneticilerinin bedelini ödemesi gerekir' açıklamasına tepki gösteren HDP, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemişti

06 Ağustos 2015 17:28

Meclis Başkanlığı, HDP'nin 'dokunulmazlıklarımız kaldırılsın' başvurusuna verdiği yanıtta "Başkanlığımızda yapılacak işlem yok, ilgili komisyon henüz oluşmadı" dedi.

Dokunulmazlık tartışması HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobani’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye dayıyoruz" açıklamasının artından başlamış, MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli "Türkiye bölücü, yıkıcı, ayırıcı, aynı zamanda silah ve şiddete sırtını yaslamış her türlü terör ve cinayet örgütünün hedefindedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, teröristlere övgüler düzen, şehitlerimizin kanına giren çürümüşleri kınamaktan dahi imtina eden ve terörle arasına mesafe koyamayan Kandil siyasetçileri hakkında hemen devreye girmeli, hukuku çalıştırmalıdır" diyerek HDP'nin kapatılmasını gündeme getirmişti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Daha önce yapmış olduğum açıklamalar var. Ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum. Fakat bu partinin yöneticilerinin bedelini ödemesi gerekir diyorum. Dokunulmazlık zırhından bunları sıyırarak bedelini ödetmeli. Parlamento gerekeni yapmalı ve bunların dokunulmazlıklarını kaldırmalı, bedelini ödetmeli" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 80 milletvekilinin tamamının dilekçe vererek dokunulmazlıklarının kaldırılmasını telep edeceğini açıklamış ardından Pervin Buldan ve İdris Baluken'in yer aldığı HDP heyeti TBMM Başkanlığı'na başvurarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasın ilişkin 80 imzalı dilekçeyi vermişti. 

 

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