Bahçeli'den 'dokunulmazlık' açıklaması: Hiç kimse kalkıp kahramanlık yapmasın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlıkla ilgili açıklamasına ilişkin "O Yargıtay Başsavcılığı'nın başlatacağı bir yargı süreci sonrasındadır. Hiç kimse kalkıp kahramanlık yapmasın. Günü geldiğinde, dokunulmazlık meclise geldiğinde MHP ne yapacağını bilir" dedi.

Tokat'ta yaptığı açıklamada CHP'nin terör oylarıyla ilgili Meclis'te komisyon kurulması önergesini de eleştiren Bahçeli, "Bununla ilgili olarak da TBMM’nde terörü tekrar gözden geçirelim, teröre bazı konularda yeni ilkeler, yeni tedbirler ilave edelim diyerek CHP ve HDP’nin yaptığı işbirliğinin ne kadar yanlış olduğunu bugünkü acı haberle milletimiz bir daha görmüş oldu. Özellikle CHP'ye sesleniyorum: HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtarılmalılar" diye konuştu.

Bahçeli, Son günlerde artan terör olayları ve Şırnak'ta 3 askerin olması ile ilgili olarak, "Her gün üzülerek bazı emniyet güçlerinin, silahlı kuvvetli mensuplarının ve vatandaşlarımızın şehit haberleri gelmektedir. Üzüntümüz büyüktür, ama Türk milleti güçlüdür ve bunun altından mutlaka kalkacaktır" dedi.