MEB'den liselere uyarı yazısı: Bildiri yayınlayanlara işlem yapın!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde devam eden ‘bildiri’lerle ilgili Cumhurbaşkanı Eroğan'ın "Üniversite ve liseleri karıştırmak istiyorlar, bunlara izin vermeyeceğiz" diye tepki göstermesinin ardından harekete geçti. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, il müdürlüklerine uyarı yazısı gönderdi. "Kurumsal kimliği kullanarak siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç olduğuna" dair ifadelerin yer aldığı uyarı yazısında, "bildiri yayımlayanlarla ve bunlara katılanlar hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılması" istendi.

Türkiye’nin köklü liselerinden geçen haftalarda birbiri ardına bildiriler yayınlanmıştı. Önce İstanbul Erkek Lisesi, daha sonra Galatasaray, Cağaloğlu Anadolu, Vefa, Kadıköy Anadolu, İzmir Bornova Anadolu, İzmir Çiğli Fen, Notre Dame de Sion, Ankara Gazi Anadolu, Samsun Anadolu ve Eskişehir Anadolu liseleri yayınladıkları bildirilerle gündeme gelmişti.

"İmajları olumsuz etkileniyor"

Habertürk'ten Lütfü Erdoğan'ın haberine göre, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, il müdürlüklerine uyarı yazısı gönderdi. Uyarı yazısında Tekin, “Öğrenci ve veli adı kullanılmadan basında yer alan bu bildirilerin öğrenci ve veli kaynaklı olmaktan çok bazı siyasi çevreler ve STK’lar tarafından organize edildiği anlaşılmaktadır. Son günlerde bakanlığımızın bazı güzide kurumlarının isimleri yazılı ve görsel medyada siyasi çıkar amaçlı kullanılarak yıpratılmakta ve dolayısıyla imajları olumsuz etkilenmektedir” ifadesini kullandı.

"Kurumsal kimliği kullanarak siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç"

Müsteşar Tekin, söz konusu haberlerde okul adı belirtilmekle beraber öğrenci ya da personel adı geçmediğine dikkat çekti. İzin alınmadan öğrenciler ve kurumsal kimliği kullanarak okullar üzerinden bu mahiyette siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç olduğunu kaydeden Tekin, okul yönetimi ve öğretmenlerinin taraf olmadığı bir konuda okul adının geçmesinin, niyetin provokatif ve öğrencilerin istismarına yönelik olduğunu ifade etti.

"Öğrenciler içine çekilmek isteniyor"

Yazıda Tekin, “Öğrencilerimizin bu tarz eylemlerin içine çekilmek istenmelerinin iyi niyetli girişimler olmadığı görülmektedir” dedi. Tekin, söz konusu fiil ve davranışları yapanlar ile bunlara katılanlar hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasını ve buna göre tarafların da sorumlu davranmalarını istedi.