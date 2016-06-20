T24 LogoT24 Logo
Gündem

MEB'den liselere uyarı yazısı: Bildiri yayınlayanlara işlem yapın!

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan 'bildiri'ler farklı liselerle yayımlanmaya devam ediyor

20 Haziran 2016 09:09

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde devam eden ‘bildiri’lerle ilgili Cumhurbaşkanı Eroğan'ın "Üniversite ve liseleri karıştırmak istiyorlar, bunlara izin vermeyeceğiz" diye tepki göstermesinin ardından harekete geçti. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, il müdürlüklerine uyarı yazısı gönderdi. "Kurumsal kimliği kullanarak siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç olduğuna" dair ifadelerin yer aldığı uyarı yazısında, "bildiri yayımlayanlarla ve bunlara katılanlar hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılması" istendi.

Türkiye’nin köklü liselerinden geçen haftalarda birbiri ardına bildiriler yayınlanmıştı. Önce İstanbul Erkek Lisesi, daha sonra Galatasaray, Cağaloğlu Anadolu, Vefa, Kadıköy Anadolu, İzmir Bornova Anadolu, İzmir Çiğli Fen, Notre Dame de Sion, Ankara Gazi Anadolu, Samsun Anadolu ve Eskişehir Anadolu liseleri yayınladıkları bildirilerle gündeme gelmişti.

 

"İmajları olumsuz etkileniyor"

 

Habertürk'ten Lütfü Erdoğan'ın haberine göre, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, il müdürlüklerine uyarı yazısı gönderdi. Uyarı yazısında Tekin, “Öğrenci ve veli adı kullanılmadan basında yer alan bu bildirilerin öğrenci ve veli kaynaklı olmaktan çok bazı siyasi çevreler ve STK’lar tarafından organize edildiği anlaşılmaktadır. Son günlerde bakanlığımızın bazı güzide kurumlarının isimleri yazılı ve görsel medyada siyasi çıkar amaçlı kullanılarak yıpratılmakta ve dolayısıyla imajları olumsuz etkilenmektedir” ifadesini kullandı.

 

"Kurumsal kimliği kullanarak siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç"

 

Müsteşar Tekin, söz konusu haberlerde okul adı belirtilmekle beraber öğrenci ya da personel adı geçmediğine dikkat çekti. İzin alınmadan öğrenciler ve kurumsal kimliği kullanarak okullar üzerinden bu mahiyette siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç olduğunu kaydeden Tekin, okul yönetimi ve öğretmenlerinin taraf olmadığı bir konuda okul adının geçmesinin, niyetin provokatif ve öğrencilerin istismarına yönelik olduğunu ifade etti.

 

"Öğrenciler içine çekilmek isteniyor"

 

Yazıda Tekin, “Öğrencilerimizin bu tarz eylemlerin içine çekilmek istenmelerinin iyi niyetli girişimler olmadığı görülmektedir” dedi. Tekin, söz konusu fiil ve davranışları yapanlar ile bunlara katılanlar hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasını ve buna göre tarafların da sorumlu davranmalarını istedi.

ETİKETLER

liselilerMilli Eğitim BakanlığıMEB MüsteşarıYusuf Tekinİstanbul Erkek Lisesilise bildirisi

İlgili Haberler

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları: Liselilerin ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini destekliyoruz

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları, Güneydoğu'da çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları sürerken de barış çağrısı yapmıştı

İzmir Amerikan Lisesi Mezunları: Dayatmacı eğitim anlayışından vazgeçilmeli

İzmir Amerikan Lisesi Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselilerin çağrısını fırsat olarak görmesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite ve liseleri karıştırmak istiyorlar, bunlara izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın terörle mücadele ediyoruz" demeye hakkı olmadığını söyledi

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden karma eğitim engeline protesto

Öğrencilerin protestosuna veliler de destek verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24