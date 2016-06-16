T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları: Liselilerin ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini destekliyoruz

Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları, Güneydoğu'da çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları sürerken de barış çağrısı yapmıştı

16 Haziran 2016 15:21

İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin okul müdürünün konuşması sırasında  arkalarını dönerek protesto etmeleriyle başlayan liseli eylemlerine, Üsküdar Amerikan Lisesi mezunları da destek verdi. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunlarının yayımladıkları bildiride, "Lise öğrencilerinin ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini destekliyoruz" dendi.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin yayımladığı bildiri şöyle:

"Biz çağdaş, laik, demokratik değerlere bağlı bir grup Üsküdar Amerikan Lisesi Mezunu olarak,

Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin temel ilkeleri ve ilgili hükümlerine atıfta bulunarak;

Her gence;

Dil, din,ırk, cinsiyet, inanç, siyasi düşünce, ulusal, etnik,kültürel, sosyal köken ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetilmeksizin,

Her gencin;

Düşünce, ifade, vicdan ve inanç özgürlüklerinin tanınması haklarına saygı gösterilmesini,

Gençlerin;

Okul disiplininin çocuk ve gençlerin insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde yürütülmesi amacıyla gerekli olan tüm önlemlerin alınmasını talep eder, çağdaş eğitim yöntemlerinin benimsendiği, bilimsel ve teknolojik bilgilere dayalı, tüm sosyal kesimleri kapsayan ve eşit katılım odaklı,her türlü siyasi oluşum ve ideolojiden arındırılmış eğitim isteklerini bilinçli ve gençlerden sorumlu yurttaşlar olarak desteklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

 

Barış çağrısı yapmışlardı

 

Üsküdar Amerikan Lisesi Mezunları, Güneydoğu’da çatışmaların yaşandığı dönemde de, change.org üzerinde imza kampanyası başlatarak barış çağrısı yapmıştı. İmza kampanyasının çağrı metninde, “Vatandaşı olduğumuz devletten; güvenlik güçlerinin abluka altındaki bölgelerde, sivil ölümlere sebep olan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ediyoruz” denmişti. 

ETİKETLER

Üsküdar Amerikan LisesiLise protestolarıÜsküdar Amerikan Lisesi mezunlarıİstanbul Erkek Lisesi

İlgili Haberler

Prof. Baskın Oran: Liseliler; ot gibi yetiştirilmeye, koyunlaştırma programına karşı patlıyor!

"Farkında mısınız: Şu anda Türkiye demokrasi tarihinin en büyük olayını yaşıyoruz"

Liselilerin protestosu sosyal medyada: #DiplomalıLiselilerAyakta

Twitter'da liseli öğrencilerin başlattığı protestolara destek veren paylaşımların sayısı 23 bini aştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24