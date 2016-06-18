Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite ve liseleri karıştırmak istiyorlar, bunlara izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan STK'ların düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, son dönemde liselerden yükselen protestolara yönelik olarak, "Üniversite ve liseleri karıştırmak istiyorlar, bunlara izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye için gerçek tehdit ne bölücü terör örgütünün saldırıları ne finans krizinin etkileri ne de şu veya bu gücün düşmanlığıdır. Bizim için asıl tehdit mağdura, mazluma, garibe, kimsesize, haksızlığa uğramış olanlara el uzatacak takatimizin veya idrakimizin kalmamasıdır.

Gezi olayları vesaireler olduğu zaman 'Biz Türkiye'deki bu durumdan endişeleyiz' (diyorlardı). Ben de onlara dedim ki Fransa'da, Belçika'da, İngiltere'deki bu son gelişmelerden dolayı çok endişeliyim. 'Endişelenerek bakıyorum. Böyle izliyorum' dedim. Rahatsız olmuşlar. Niye rahatsız oluyorsunuz Demek ki terör kol gezdiği zaman sen de polisine ne diyorsun, gereği neyse yap diyorsun. Türkiye'nin teröristi iyi terörist mi Ne farkı var.



Bunlar liseli çocuklara da dadanırlar başka yerlere de dadanırlar. Niye Başka çıkış yolları kalmadı. Fakat 'inlerine gireceğiz' dedik, girdik. Bunların da inlerine girdik, paralelin de inlerine girdik. Gireceğiz. Nereden, kimlerden hangi türlü destek alırlarsa alsınlar gireceğiz. Şu anda bazı üniversite ve liseleri karıştırmak istiyorlar, bunlara izin vermeyeceğiz.

Avrupa Parlamento binasının koridorlarına terör örgütlerinin paçavralarını asanların ve onların önünde poz verenlerin ve onları o şekilde hareket etmeye sevk edenlerin bu ülkede 'Biz terörle mücadele ediyoruz' deme hakları yoktur. Bunu Avrupa Parlamentosunun ileri gelenlerine söylüyorum. Kimi aldatıyorsunuz Bu beslemelerinizle siz bir yere varamazsınız, temel hak ve özgürlük mücadelesi veremezsiniz. Yanlış oyundasınız. Yanlış işler yapıyorsunuz."