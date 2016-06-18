Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden karma eğitim engeline protesto

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, okula gelecek yıl sadece kız öğrencilerin alınacak olmasını protesto etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, okullardaki eğitimi, dönüşümü protesto eden öğrenciler, veliler ve Halkevleri üyeleri sokağa döküldü. İsmail Tarman Ortaokulu, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Halkevleri ayrı noktalarda eylem yaptı.

İsmail Tarman Ortaokulu’nda iki çocuğunun okuduğunu belirten Münevver Uğur, “Buranın imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine karşın mücadelemizi sürdüreceğiz. Sorgulayan, araştıran çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Okulumuza dokunmayın” dedi.

Yine öğrenci velisi N.Ş. de, “Çocuklarımıza normal okul lazım. İsterlerse gidip Kuran’ını başka yerden öğrenirler”dedi. Daha sonra basın açıklaması yapan veliler, “Topladığımız ıslak imzalı dilekçelerimizle ilçe milli eğitim ve il milli eğitimin kapısını çaldık. Görüştüğümüz yetkililere sorularımızı sorduk ama henüz cevap alamadık. Bugün tekrar dile getirmek istiyoruz. Başarı oranı bu kadar yüksek okul neden imam hatipe dönüştürülüyor? Bir okulun en temel unsurları olan öğrenciler, öğretmenler ve velilere sorulmadan nasıl karar alınıyor? Talep olmayan bölgede ihtiyaç neye göre belirleniyor?” ifadelerini kullandı.

"Sırtımızı dönüyoruz"

2002 yılına kadar kız lisesi olarak eğitim verdikten sonra, karma eğitime geçen 167 yıllık Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde, gelecek dönem itibarıyla yeniden sadece kız öğrencilerin alınacak olması öğrenciler tarafından protesto edildi.

“Karanlıktan aydınlığa kızlı erkekli yürüyoruz” pankartı önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, “Bu okul taşından toprağına, mezunlarından her köşesinde barındırdığı anılarına, karanlığı aydınlatma felsefesine kadar bizimdir. Okulumuza dokunanlar karşısında bizi bulmayı göze almalıdır” dedi. ‘Kızlı erkekli okuyacağız’ sloganları atan öğrencilerin hazırladığı bildiride de “Köklü liselere yapılan bu itibarsızlaştırmanın karşısında biz de karanlığa sırtımızı dönerek, okula ilk geldiğimiz gün öğrendiğimiz ‘karanlıktan aydınlığa’ sloganını kızlı- erkekli yaşatacağız” dendi.

Halkevleri’nden protesto

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak eğitim sistemini protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sırtlarını dönerek eylemlerini gerçekleştiren grup adına yapılan açıklamada “Karanlığa sırtını dönen liseler ve iktidarın bitmek bilmeyen imam hatipleştirme operasyonuna direnen insanlar gösteriyor ki karanlığa teslim olmayacağız” diye konuştu.

Bildirinin öcünü aldılar!

Hükümetin gerici eğitim politikalarını ve okuldaki bazı etkinlikleri eleştirip sosyal medya üzerinden bildiri yayımlayan Samsun Anadolu Lisesi’nden 28 öğrenci hakkında okul müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi. Bildiride imzası olan ve sosyal medyada bildiriyi paylaşan 4 öğrencinin de devamsızlıktan sınıfta bırakıldığı ve karne verilmediği bildirildi. Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, okul yönetimi ile görüştüklerini belirterek, “Öç alma mantığının yanlış olduğunu ilettik. Çocukların geleceği ile oynanmasının yanlış olduğunu bildirdik. Gereken hassasiyeti göstereceklerini bize ilettiler” diye konuştu. Bildirinin yayımlanmasının ardından 13 Haziran’da okula polisler baskın düzenlemişti.