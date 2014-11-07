'Maymun poposu' sözüne 10 bin lira tazminat

Süperstar Ajda Pekkan'ın gözlerini kurbağaya, dudaklarını ise maymun poposuna benzettiği iddiasıyla hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılan ünlü estetisyen Prof. Dr. Nazım Durak cezaya çarptırıldı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Durak'ın Pekkan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Duruşmada söz alan davacı Ajda Pekkan'ın avukatı Sinem Gündoğdu, "Müvekkilim hakkında sarf edilen sözler maksadını aşmıştır. Müvekkilim özrü kabul etmemektedir" dedi.

'Konuşmalarım yanlış mecralara çekildi'

Davalı Prof. Dr. Nazım Durak ise "Konuşmalarım yanlış mecralara çekilmiştir. Ben davacıya yapılan ameliyatlarda yanlış uygulamalar yapıldığını kastetmek istedim" diye konuştu. Durak'a hakaret davası da açan Pekkan'ı mahkeme geçtiğimiz yıl haklı bulmuştu. Durak, "hakaret" suçundan 6 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. 6 bin liralık para cezası ertelenen Prof. Durak, 5 yıl süre içerisinde aynı suçu bir daha işlerse bu para cezasını ödemek zorunda kalacak.