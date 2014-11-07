T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Maymun poposu' sözüne 10 bin lira tazminat

Prof. Dr. Nazım Durak, Ajda Pekkan'a hakaret etti iddiasıyla açılan tazminat davası hakkında 'Konuşmalarım yanlış mecralara çekilmiştir' dedi

07 Kasım 2014 11:21

Süperstar Ajda Pekkan'ın gözlerini kurbağaya, dudaklarını ise maymun poposuna benzettiği iddiasıyla hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılan ünlü estetisyen Prof. Dr. Nazım Durak cezaya çarptırıldı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Durak'ın Pekkan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Duruşmada söz alan davacı Ajda Pekkan'ın avukatı Sinem Gündoğdu, "Müvekkilim hakkında sarf edilen sözler maksadını aşmıştır. Müvekkilim özrü kabul etmemektedir" dedi.

 

'Konuşmalarım yanlış mecralara çekildi'

 

Davalı Prof. Dr. Nazım Durak ise "Konuşmalarım yanlış mecralara çekilmiştir. Ben davacıya yapılan ameliyatlarda yanlış uygulamalar yapıldığını kastetmek istedim" diye konuştu. Durak'a hakaret davası da açan Pekkan'ı mahkeme geçtiğimiz yıl haklı bulmuştu. Durak, "hakaret" suçundan 6 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. 6 bin liralık para cezası ertelenen Prof. Durak, 5 yıl süre içerisinde aynı suçu bir daha işlerse bu para cezasını ödemek zorunda kalacak. 

 

ETİKETLER

ajda pekkanhakaretdavatazminat10 bin liraprof drnazım durakavukatmaymun poposuhakaret davası

İlgili Haberler

'Ajda Pekkan niye marka olamaz?'

Ali Saydam: Ajda Hanım, yine playback'den yararlanabilir ve sonuçta bu kadar da tepki çekmeyebilirdi. Nasıl? Öncesinde gerçeği açık açık konuklarıyla paylaşsaydı

Polis dövdü, bagajda dolaştırdı, 'kendi kusuru' dedi!

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'la aynı saatlerde polis tarafından dövülen Tevfik Caner Ertay'ın açtığı davada polis ilginç bir savunma yaptı

Ajda Pekkan'ın 20'lik dişi çekilecek

Dişlerindeki 'şiddetli sıkışma ve baskı' şikayeti nedeniyle doktora giden Ajda Pekkan ufak bir operasyon geçirecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24