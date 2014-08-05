Bersay İletişim Grubu Onursal Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Ajda Pekkan’ın 1 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde verdiği konserde playback yaptığını yazdı. Ali Saydam, “Bizim seyirci bildiğiniz gibi aklınıza gelebilecek pek çok saçmalığı da, aykırılığı da tolere eder. Ancak mesele, 'var olma nedeni'ne gelip dayandığında, seyircinin, işin ehlinin yapacağı ve yapmayacaklarına ddair sezgileri de bilgileri de en canlı haliyle devrededir” dedi.

Ali Saydam, “Ajda Pekkan niye marka olamaz?” arabaşlığını kullandığı yazısında “Ancak Ajda Hanım, yine playback'den yararlanabilir ve sonuçta bu kadar da tepki çekmeyebilirdi. Nasıl? Öncesinde gerçeği açık açık konuklarıyla paylaşsaydı... Aldatılmayı sevmeyiz. Göz göre göre, işite işite... Açık açık... Doğruyu söyleyin, canımızı alın...” görüşünü dile getirdi.

Ali Saydam’ın Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (5 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

‘Ajda Pekkan niye marka olamaz?’

Popüler kültürümüzün en az 7 kuşaktır hayranlıkla izlediği, göz kamaştıran yıldız parlaklığı nedeniyle pek çok gafı affedilmiş, hata tolerans payı hayli yüksek Ajda Pekkan hanım bunca yıllık sahne serüveninde ilk defa ciddi bir majör hata yaptı.

Bir saat gecikerek çıktığı Açık Hava'daki konserini izleyenler, her zaman olduğu gibi şarkıların havasına kendilerini kaptırıp sanatçının saat kaçta sahne aldığını unutur ve sonuçta beklediklerine kavuşmuş olmanın rahatlamasıyla evlerine döneceklerini zannediyorlardı. Bu kez, hepsini şaşırtan bir olay oldu. Birbirlerine baktılar. Aralarında fısıldaştılar:

-Vallahi playback yapıyor!

Bizim seyirci bildiğiniz gibi aklınıza gelebilecek pek çok saçmalığı da, aykırılığı da tolere eder. Ancak mesele, 'var olma nedeni'ne gelip dayandığında, seyircinin, işin ehlinin yapacağı ve yapmayacaklarına dair sezgileri de bilgileri de en canlı haliyle devrededir. Sanatçı, sesiyle, varsa beste gücüyle, tüm performansı ile bir bütün olarak sahnededir ama icra eyleyen 'ses' ilk sırada, görüntüyü kaydeden gözden de etkin biçimde önce kulağa ulaşıverir.

Ancak Ajda Hanım, yine playback'den yararlanabilir ve sonuçta bu kadar da tepki çekmeyebilirdi. Nasıl?

Öncesinde gerçeği açık açık konuklarıyla paylaşsaydı...

Aldatılmayı sevmeyiz. Göz göre göre, işite işite... Açık açık...

Doğruyu söyleyin, canımızı alın...