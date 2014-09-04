Polis dövdü, bagajda dolaştırdı, 'kendi kusuru' dedi!

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'la aynı saatlerde ve aynı bölgede polisler tarafından demir sopayla dövülen ve polis otosunun bagajına konarak şehirde dolaştırılan üniversiteli Tevfik Caner Ertay beraat etti. Ancak Ertay'ın polis hakkında açtığı davada, "Gözaltına alınmaya kendi kusurlu davranışları ile sebep olmuştur" yanıtı verildi.

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’la aynı saatlerde ve aynı bölgede polisler tarafından demir sopayla dövülen ve sonra da polis otosunun bagajına konarak şehirde dolaştırılan üniversiteli Tevfik Caner Ertay’ın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu muhalefetten açılan dava beraatla bitti.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, hakim Vedat Karakut, gerekçeli kararında savcılığı eleştirerek, “Demokratik hakkını kullanan kişiler ile bu hakkı kötüye kullananlar hakkında tasnif yapılmadan, en kolay yol seçilerek, suçlamanın bütün topluluğa yöneltildiğini” belirtti. Bu arada, Ertay tarafından ‘haksız gözaltı’ savıyla açılan davada Hazine, “Gözaltına alınmaya kendi kusurlu davranışları ile sebep olmuştur” diye yanıt verdi.

Ertay’ın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında, dövülerek gözaltına alındığı akşam katıldığı eylem nedeniyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla açılan dava geçen nisanda beraatla bitti. Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Vedat Karakurt, gerekçeli kararında, iddianameye göre “sanıkların doğal bir tepkinin ötesinde organize olup uyarılara rağmen dağılmamak, kişiler ile araçların yolu kullanmalarını engellemek” ile itham edildiğini kaydetti. Hakim Karakurt, sanıklara yöneltilen bu suçlamanın soruşturma dosyasının içeriğine uymadığını ve iddia edilen suç tipinin gerçekleşmediğini; demokratik hakkını kullananlar ile suça karışanlar arasında ayrıma gidilmeksizin, suçlamanın bütün bir topluluğa yöneltildiğini belirterek, şunları vurguladı:

“Olayın organize olduğu veya günler/saatler öncesinden planlanarak gerçekleştirildiği yönündeki iddiayı destekleyecek herhangi bir delil ve bilginin iddianame üzerinde işaret edilmediği, ayrıca demokratik hakkını kullanan kişiler ile bu hakkını kötüye kullanarak direnme ve mala zarar verme gibi ikincil suç işleyen kişiler hakkında soruşturma makamlarınca herhangi bir tasnif yapılmadan, eylemler bireyselleştirilmeden, en kolay yol seçilerek, suçlamanın bütün bir topluluğa yöneltildiği hususunun da altını çizmek gerektiğinin düşünüldüğü…”

Bagaja konmak kendi suçuymuş!

Bu arada, Ertay’ın polis otosunun bagajından çıkarılıp tekerlekli sandalyeyle hastaneye taşınırken görüntülerinin ortaya çıkması üzerine avukatı Pınar Çelik Arpacı, ‘haksız gözaltı’ iddiasıyla ve tazminat istemiyle devlet aleyhinde dava açtı. Hazine Avukatı Uğur Gökçekuyu tarafından, 22 Temmuz’da Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yollanan savunmada, ‘tutuklama’ kararının yasaya uygun olduğu iddia edilerek, “Davacı tarafından işlendiği düşünülen suç, tutuklamayı gerekli kıldığı gibi, davacı tutuklamaya kendi kusurlu ve ihmali davranışları ile sebep olmuştur” denildi.