Mavi Marmara'da 2. duruşma başladı

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin, 4 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya sanıklar katılmadı.

Bazı mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkları İstanbul Barosu tarafından atanan avukat temsil ediyor.

Duruşma, yabancı ve Türk mağdurlar ile müştekilerin ifade vermesiyle devam ediyor.

Bu arada duruşma nedeniyle adliye içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Salona, sadece ana bloktan giriliyor. Bina içindeki bazı koridorlar geçişe kapatıldı. Asansörlerin de bu katta durmasına izin verilmiyor.

Ceza İstemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek'' suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ''mala zarar vermeye azmettirmek'', ''yağma suçuna azmettirmek'', ''eziyet suçuna azmettirmek'', ''haberleşmenin engellenmesine azmettirmek'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek'', ''yaralama suçuna azmettirmek'' ve ''silahla yaralama suçuna azmettirmek'' suçlarından toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.