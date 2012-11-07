T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mavi Marmara'da 2. duruşma başladı

Duruşma, yabancı ve Türk mağdurlar ile müştekilerin ifade vermesiyle devam ediyor

07 Kasım 2012 15:32

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin, 4 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya sanıklar katılmadı.
Bazı mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkları İstanbul Barosu tarafından atanan avukat temsil ediyor.

Duruşma, yabancı ve Türk mağdurlar ile müştekilerin ifade vermesiyle devam ediyor.
Bu arada duruşma nedeniyle adliye içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Salona, sadece ana bloktan giriliyor. Bina içindeki bazı koridorlar geçişe kapatıldı. Asansörlerin de bu katta durmasına izin verilmiyor.

 

Ceza İstemleri

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek'' suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ''mala zarar vermeye azmettirmek'', ''yağma suçuna azmettirmek'', ''eziyet suçuna azmettirmek'', ''haberleşmenin engellenmesine azmettirmek'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek'', ''yaralama suçuna azmettirmek'' ve ''silahla yaralama suçuna azmettirmek'' suçlarından toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ETİKETLER

mavi marmaradurşmayabancıtürkmağduristanbul cumhuriyet başsavcılığı

İlgili Haberler

Mavi Marmara soruşturmasında iddianame hazır, sanıklar meçhul

Soruşturmada sona gelindi. Savcılık iddianamenin yazımını tamamladı ancak sanıklar meçhul...

Mavi Marmara iddianamesi hazır, 4 İsrailli komutana müebbet isteniyor

Hazırlanınan iddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi ve İsrailli 3 komutan "firari sanık" olarak yer alıyor

Mavi Marmara gemisine inen askerler arasında Türkiyeli askerler de mi vardı?

İHH Başkanı Yıldırım, Mavi Marmara saldırısını gerçekleştiren askerler arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu öne sürdü

Mavi Marmara baskını için İsrailli komutanlara 9 kez müebbet istendi

9 Türk’ün yaşamını yitirdiği “Mavi Marmara” baskınıyla ilgili 144 sayfalık iddianame hazırlanmıştı

İsrail: Mavi Marmara'da hata yaptık

İsrail ombudsmanı ve devlet kontrolörü Micha Lindenstrauss, 2010 yılında Gazze'ye yardım görüten Mavi Marmara gemisine yapılan baskın hakkındaki 153 sayfalık raporunu açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24