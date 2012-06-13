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Dünya

İsrail: Mavi Marmara'da hata yaptık

İsrail ombudsmanı ve devlet kontrolörü Micha Lindenstrauss, 2010 yılında Gazze'ye yardım görüten Mavi Marmara gemisine yapılan baskın hakkındaki 153 sayfalık raporunu açıkladı

13 Haziran 2012 16:46

İsrail ombudsmanı ve devlet kontrolörü Micha Lindenstrauss, 9 Türk'ün öldürüldüğü 2010 yılındaki Mavi Marmara baskınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti. 153 sayfalık raporda, operasyonla ilgili karar sürecinde ciddi hatalar yapıldığı belirtildi.
 
İsrail ombudsmanı ve devlet kontrolörü Micha Lindenstrauss, 2010 yılında Gazze'ye yardım görüten Mavi Marmara gemisine yapılan baskın hakkındaki 153 sayfalık raporunu açıkladı. Lindenstrauss, 9 Türk'ün öldürüldüğü saldırıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun operasyonla ilgili karar sürecinde ağır hatalar yaptığını belirtti.

Bugün yayınlanan 153 sayfalık raporda, İsrail hükümetinin Mavi Marmara baskını öncesi tartışma ve karar verme süreçlerinin yüzeysel ve hatalarla dolu olduğu vurgulandı.

Başbakan Netanyahu'nun İsrail ordusunun uyarılarını fazla ciddiye almadığına dikkat çekilerek, Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ni bu konuda yeterince bilgilendirmedikleri de belirtildi.


Muhalefet susturuldu


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak ayrıca bu konuda muhalefeti susturmakla eleştirildi.

9 Türk'ün öldürüldüğü Mavi Marmara baskını öncesinde tüm verilerin derinlemesine değerlendirilmediğinin de altı çizildi.

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