Mavi Marmara gemisine inen askerler arasında Türkiyeli askerler de mi vardı?

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail’in Gazze’ye yardım götürmek için İstanbul’dan hareket eden Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin önemli bir iddia ortaya attı. Yıldırım, saldırıda görev alan askerler arasında İsrail’de askerlik yapan Türkiyelilerin de bulunduğunu savundu ve “Bu askerlerden ikisi İzmir ve Taksim’de görüldü” dedi.

Önceki akşam KANAL 7’de yayınlanan İskele Sancak programına katılan Yıldırım, “Bize saldıran askerler arasında İsrail adına askerlik yapan Türk vatandaşları da vardı. Bununla birlikte başka ülkelerden İsrail adına askerlik yapanlar olduğunu da o gemide bulunan aktivistlerden öğrendim" diye konuştu.

İsrail'in Mavi Marmara gemisine çıkarak aktivistlere saldıran askerlerin kimlik bilgilerini vermemesi nedeniyle askerlere ilişkin iddianamenin dosyadan ayrılması tartışmalara neden olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren askerlerin Taksim ve İzmir'de görüldüğünü söyleyen Yıldırım, Taraf gazetesine şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız bu askerleri gördü, fakat bu kişiler Taksim'de mi, İzmir'de mi ikamet ediyor bunu bilemiyoruz. Sonuçta bu bir cinayettir. Bu cinayetler Türkiye'de işlenmiş olmasa bile bu insanların tutuklanması gerekiyor. Biz Mavi Marmara ve Gazze saldırılarında bulunmuş olanlar hakkında yasal işlemler yapılmasını istiyoruz."



Adları iddianamede yer alacak



Yıldırım'ın iddiaları savcılık kaynakları tarafından da teyit edildi. İsrail Genelkurmay Başkanı, deniz, hava ve istihbarat komutanı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan iddianamede ise bu bilgiler yer almıyor.

Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren Türkiyeli İsrail askerlerinin bilgileri öğrenilirse, İsaril'in askerlerinin kimlik bilgilerini vermemesi nedeniyle dosyası ayrılan ve halen soruşturması devam eden iddianamede bunların isimleri yer alacak.