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Mavi Marmara baskını için İsrailli komutanlara 9 kez müebbet istendi

9 Türk’ün yaşamını yitirdiği “Mavi Marmara” baskınıyla ilgili 144 sayfalık iddianame hazırlanmıştı

28 Mayıs 2012 19:20

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Türk'ün yaşamını yitirdiği “Mavi Marmara” baskınıyla ilgili aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı'nın da bulunduğu 4 İsrailli komutan hakkındaki iddianameyi kabul etti. Komutanlar için 9'ar kez müebbet ve 18 bin 32’şer yıla kadar hapis istendi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan 9 Türk’ün yaşamını yitirdiği “Mavi Marmara” baskınıyla ilgili 144 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi.

Davaya ilişkin tensip zaptının daha sonra hazırlanacağı, duruşma tarihinin de tensip incelemesiyle kararlaştırılacağı öğrenildi.

İddianamede, olayın meydana geldiği 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi'nin şüpheli askerleri azmettirerek, maktuller Furkan Doğan, Ali Heyder Bengi, Cengiz Songür, Cengiz Akyüz, Cevdet Kılıçlar, Fahri Yaldız, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen ve Çetin Topçuoğlu'nun silahla kasten öldürülmesine sebebiyet verdikleri belirtiliyor.

Şüphelilerin bu eylemlerine ilişkin ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek''ten 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, yaklaşık 2 seneden bu yana koma halinde olan mağdur Oğuz Süleyman Söylemez'e karşı İsrail askerlerince gerçekleştirilen kasten yaralama eyleminin, kullanılan silah, atış şekli, yaranın niteliği göz önüne alındığında, Yargıtay kararlarına göre, kasten yaralama değil, ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğu'' kaydediliyor.

Ashkenazi, Marom, Yadlin ve Levi'nin Söylemez'e yönelik eylemde azmettirici oldukları belirtilen iddianamede, şüphelilerin müşteki sayıları dikkate alınarak, ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirmek'', ''silahla yaralama suçuna azmettirmek'', ''kemik kırığına neden olacak şekilde yaralamaya azmettirmek'', ''yaralama suçuna azmettirmek'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçuna azmettirmek'', ''haberleşmenin engellenmesine azmettirmek'', ''Eziyet suçuna azmettirmek'', ''Yağma suçuna azmettirmek'', ve '''mala zarar vermeye azmettirmek'' suçlarından da toplam 8 bin 578 ile 18 bin 32'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

İsrail ordusunun 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonda 9 Türk yaşamını yitirmişti.

 

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