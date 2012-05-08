Mavi Marmara soruşturmasında iddianame hazır, sanıklar meçhul

İsrail’in uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 Türk’ün hayatını kaybettiği baskınla ilgili soruşturmada sona gelindi. Savcılık iddianamenin yazımını tamamladı. Ancak, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen aralarında İsrail Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu 37 şüphelinin kimlik bilgileri bulunamadığı için dava açılamıyor.

Vatan gazetesinin haberine göre, Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası karasularda İsrail komandolarının yaptığı baskın sonucu hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşına ilişkin soruşturmada sona yaklaşıldı. 30 Mayıs günü gerçekleştirilen saldırının ikinci yıldönümü yaklaşırken, konuyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet savcılığının iddianamenin ana hatlarını hazırladığı ancak faillerin henüz belirlenememiş olması nedeniyle iddianamenin bitirilemediği öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ateş Hasan Sözen ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci’nin soruşturmaya ilişkin tüm çalışmalarını tamamladıkları ve haftalardır iddianamenin yazımıyla uğraştıkları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, iddianamenin yazımı tamamlandı. 200’ü aşkın sayfalık iddianamede, 500’ün üzerinde mağdur bulunuyor. İddianame kapsamında sanıklara “kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin engellenmesi, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet” suçlamaları yöneltiliyor.

İsrail yanıt vermedi

Ancak suçlamaların yöneltileceği sanıkların kimlik bilgilerine 2 yıldır ulaşılamaması nedeniyle iddianame tamamlanıp dava açılamıyor. Soruşturma kapsamında şimdiye dek, gemide bulunan tüm mağdurların ve hayatını kaybeden 9 kişinin ailelerinin ifadeleri alındı. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların otopsi raporarı da dosyaya eklendi. Ardından saldırıyı gerçekleştiren faillerin belirlenmesine ilişkin çalışmalarına başlayan savcılık, İsrail ile Türkiye’nin de taraf olduğu “Ceza işlerinde karşımıklı adli yardım sözleşmesi” kapsamında İsrail ile temasa geçti. Saldırıya katılan ve emri veren kişilerin kimlik bilgilerini isteyen savcılık, istinabe talebini Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İsrail yetkili makamlarına iletti. Ancak aradan 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen İsrail’den bu talebe herhangi bir yanıt gelmedi.

MİT failleri bulamadı

Bunun üzerine savcılık İHH avukatları tarafından “facebook”tan bulunan ve kendilerine verilen 174 kişilik liste içerisinde bulunan aralarında İsrail Genelkurmay Başkanı’nın da bulunduğu 37 kişinin kimlik bilgilerini MİT’ten talep etti. Defalarca yazışma yapılmasına rağmen MİT şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşamadı. Savcılık son çareyi ise Dışişleri Bakanlığı’na başvurmakta buldu. 37 kişinin açık kimlik bilgileri Dışişleri Bakanlığı’ndan talep edildi. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu yazışmaya da herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.

Dava açılamıyor

CMK’ya göre hazırlanan bir iddianamenin tamamlanıp mahkeme tarafından kabul edilmesi için şüphelilerin açık kimlik bilgilerinin bulunması gerekiyor. 2 yıllık süreç içerisinde yetkili kurumlardan kimlik belgelerine ulaşamayan savcılığın, bu kimlik bilgileri olmadan davayı açamayacakları öğrenildi.

2 yıl önceki katliam

Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine 30 Mayıs 2010’da İsrailli komandolarca denizden ve havadan baskın düzenlenmiş, çıkan olaylarda 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Olayı soruşturmakla görevlendirilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci, yüzlerce mağdurun ifadelerini ve Adli Tıp raporlarını tespit ettikten sonra Adalet Bakanlığı kanalıyla İsrail’e yazı göndererek saldırıya katılanların açık kimliklerinin bildirilmesini istemişti. Ancak aylarca süren beklemeye rağmen bir yanıt gelmeyince soruşturma kilitlendi. Bu sırada İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) avukatları tarafından savcı Ekinci’ye operasyona katılan ve emri veren 174 kişinin isimleri ve bunlardan 148’inin de fotoğrafları bir şema halinde savcılığa sunulmuştu.



