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Kültür-Sanat

Masumiyet Müzesi Google'da ziyarete açılıyor

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi, Google’ın sanal müzeler projesine eklendi

05 Mart 2015 15:06

Orhan Pamuk’un aynı isimli romanından uyarlanarak hayata geçirilen Masumiyet Müzesi, Google’ın sanal müzeler projesine dahil oldu.

Pamuk’un 2008 yılında yayımladığı Masumiyet Müzesi adlı romandan sonra İstanbul Beyoğlu’nda açılan müze, Google Kültür Enstitüsü projesi kapsamında artık internet üzerinden de ziyaret edilebilecek. 

2012 yılında açılan müzede kitapta anlatılan konularla ilgili bilgiler ve eserler bulunuyor. Müzede sergilenen kurgusal eserlerin neredeyse tamamı internet üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca müzeyle ilgili detaylı bilgiler ve harita üzerinde nerede olduğu gibi veriler de sanal sergi üzerinden erişilebiliyor.

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