Masumiyet Müzesi Google'da ziyarete açılıyor

Orhan Pamuk’un aynı isimli romanından uyarlanarak hayata geçirilen Masumiyet Müzesi, Google’ın sanal müzeler projesine dahil oldu.

Pamuk’un 2008 yılında yayımladığı Masumiyet Müzesi adlı romandan sonra İstanbul Beyoğlu’nda açılan müze, Google Kültür Enstitüsü projesi kapsamında artık internet üzerinden de ziyaret edilebilecek.

2012 yılında açılan müzede kitapta anlatılan konularla ilgili bilgiler ve eserler bulunuyor. Müzede sergilenen kurgusal eserlerin neredeyse tamamı internet üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca müzeyle ilgili detaylı bilgiler ve harita üzerinde nerede olduğu gibi veriler de sanal sergi üzerinden erişilebiliyor.