Orhan Pamuk: Türkiye’de 'otoriter askerler'in yerine 'otoriter ve İslamcı bir hükümet' geçti

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, AFP'ye verdiği röportajda “Türkiye’de 'otoriter askerlerin dışarı itildiğini', onun yerine 'otoriter ve İslamcı bir hükümetin' geçtiğini” savundu.

AFP muhabiri Philippe Alfroy’u İstanbul Cihangir’deki boğaz manzaralı evinde ağırlayan Pamuk, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seküler muhalifliği”ne indirgenmek değil, romancı olarak algılanmak istediğini söyledi.

Öldürülen yazarlara göre şanslıyım

“Sadece hükümetle mücadelede pozisyon almak değil, insanların taleplerini de duymak istiyorum” diyen Pamuk, şöyle devam etti:

“Bir bakıma başı dertte olan ya da hükümetin icraatlarının kendileri için iyi olmadığını hisseden herkes haklı olarak benden onların sorunlarını dile getirmemi bekliyor.”

Nobel Edebiyat Ödülü’nün hayatını kolaylaştırmadığını anlatan Pamuk, “Tabii elbette tüm bu sorunlarla da uğraşmaktan ötürü mutluyum” dedi.

Pamuk, "hapse atılan, sürgüne gönderilen ya da öldürülen yazarla kuşağı"yla kıyaslandığında ise kendini çok şanslı hissettiğini dile getirdi.

Seçimler yapılıyor ama...

AKP’nin demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler dengesini yerle bir ettiğini savunan yazar, “Türkiye, sadece seçimlerin yapıldığı fakat insan haklarına saygının, ifade özgürlüğünün her gün ihlâl edildiği bir demokrasi” dedi.



Türkiye’de 'otoriter askerlerin dışarı itildiğini', onun yerine 'otoriter ve İslamcı bir hükümetin' geçtiğini iddia eden Pamuk, şunları söyledi:

"Bir bakıma, siyasal İslam'ın gizemi, yolsuzluk suçlamalarının inandırıcılığından dolayı kayboldu."