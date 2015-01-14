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Orhan Pamuk Charlie Hebdo'yu yazdı: Müslümanlara uzatılan el

Orhan Pamuk, Avrupa'yı İslamofobi tuzağına düşmeme konusunda uyardı

14 Ocak 2015 09:53

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, İtalyan La Repubblica gazetesine bir makale yazdı. 

Pamuk, "Müslümanlara uzatılan el" başlıklı makalesinde, Charlie Hebdo saldırısını Avrupa'da yaşayan Müslümanların barış içinde yaşama umudunu söndürmeye yönelik bir girişim olarak niteledi.

Türkiye'deki mizah dergilerinin de baskı altında olduğunu belirten Pamuk, “Bu tarz saldırılara karşı dik durmalı” dedi.  

Pamuk ayrıca, Avrupa’yı da İslamofobi tuzağına düşmeme konusunda uyardı.

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