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Kültür-Sanat

Masumiyet Müzesi'ni 11 bin kişi gezdi

İstanbul Çukurcuma’da 1897 yapımı tarihi bir binada yer alan Masumiyet Müzesi’ni, nisan ayından bu yana 2800 yabancı ziyaretçi gezdi

31 Temmuz 2012 11:50

Orhan Pamuk ’un aynı adlı romanı üzerine temellenen Masumiyet Müzesi, üç ayda 11 bin ziyaretçiye ulaştı. 1950-2000 yılları arasında İstanbul hayatını temsil eden yüzlerce eşyanın sergilendiği müzeyi iki bin ziyaretçi de ‘Masumiyet Müzesi’ romanının sayfaları arasında yer alan giriş biletini kullanarak gezdi.

İstanbul Çukurcuma’da 1897 yapımı tarihi bir binada yer alan Masumiyet Müzesi’ni, nisan ayından bu yana 2800 yabancı ziyaretçi gezdi. Ziyaretçilerin arasında Avrupalı ve Amerikalıların yanı sıra Peru, Arjantin , Avustralya , Kore, Hong Kong, Arnavutluk , Gürcistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Romanya’dan gelen turistler bulunuyor.

Müzenin ziyaretçileri, Orhan Pamuk tarafından katalog şeklinde hazırlanan ‘Şey’lerin Masumiyeti’ ile, müzedeki eşyaların, manzaraların, gündelik hayatın tuhaf ve sıradan ayrıntıları da keşfetme imkanı buluyor. Masumiyet Müzesi biletleri müzenin resmi internet sitesi www.masumiyetmuzesi.org adresinden rezervasyon yaptırılarak, MyBilet üzerinden ya da müze gişesinden satın alınabiliyor.

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