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Ekonomi

Mars Gıda'daki plastik skandalı büyüyor, firma Türkiye'deki ürünlerini de geri çağıracak!

Şirket düzenlediği basın açıklamasıyla kararını duyurdu

25 Şubat 2016 12:08

Bazı ürünlerinde plastik parçası çıkması sonucu çikolatalarını, çoğu Avrupa ülkesinde olmak üzere geri çağıran Mars firmasındaki skandal Türkiye’ye de sıçradı. Mars Gıda Türkiye ürünlerinin sınırlı bir kısmını tedbir amaçlı geri çağırdı. Karar şirketten yapılan basın açıklaması ile duyuruldu.

Açıklamada Mars Gıda Türkiye'nin, Hollanda Veghel'deki fabrikasında üretilip Türkiye'de satışa sunulan Snickers 5'li Paket, Snickers 80 gram ve Snickers Minis 206 gram çikolataları arasından kısıtlı sayıda ürünü tedbir amaçlı olarak toplatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, geri çağırma işleminin yalnızca Hollanda'da üretilmiş olan aşağıdaki ürünleri kapsadığı, aşağıdaki TETT tarihini içermeyen, parti numarasına sahip olmayan veya Hollanda dışında üretilmiş olan ürünlerin bu durumdan etkilenmediği belirtildi. 

Açıklamaya göre toplatılan ürünlerin detayları şöyle:

Snickers 5'li paket

Parti No: 550E1NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 04/12/2016

Parti No: 550E2NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 04/12/2016

 

Snickers 80gr

Parti No: 551D3NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 11/12/2016

Parti No: 551E1NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT):11/12/2016

 

Parti No: 551E2NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 11/12/2016

Parti No: 551E3NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 11/12/2016

 

Parti No: 552B1NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 18/12/2016

Parti No: 552B2NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 18/12/2016

 

Parti No: 552B3NLD03

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 18/12/2016

 

Snickers Minis 206 g

Parti No: 551C2NLD04

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): 11/12/2016

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu etkilenme ihtimali, Türkiye'deki toplam ürünlerimiz arasında oldukça sınırlı bir ürün yelpazesini içermektedir ve yukarıda bahsi geçen ürünler arasında yalnızca Hollanda'da üretilenler açısından bir risk söz konusudur. Hollanda fabrikasında üretilen ve yukarıdaki TETT ile parti numarasına sahip ürünler dışında herhangi bir çikolata veya paketli ürünümüz bu durumdan etkilenmemiştir. Mars'ın başka bir fabrikada üretilmiş herhangi bir ürünün etkinlenmiş olması söz konusu değildir.”

 

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