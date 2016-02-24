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Ekonomi

Türkiye'deki Snickers'lardan da plastik çıkmış!

Mars şirketi, pek çoğu Avrupa ülkelerinde olmak ürünlerini geri çağırma kararı aldığını açıklamıştı

24 Şubat 2016 19:00

ABD’li çikolata devi Mars şirketinin, 55 ülkede ürünlerini geri çağırmasının ardından, Türkiye’de satılan ürünlerinde de plastik parçası çıktığı ortaya çıktı. Ürün geri çağrılacak ülkelerin çoğunlukla Avrupa’dan olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Mars şirketinden yapılan açıklamada, geri çağrılacak ürünlerin içinde Mars, Snickers ve Milky Way’lerin yer aldığı ifade edilirken, skandala yönelik yeni bir detay da paylaşıldı. Şirketin sözcüsü geri çağrılacak ürünlerin çoğunlukla Avrupa’da satıldığını ve Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeleri de kapsadığı ifade edildi. Açıklamaya göre, Asya’da bazı ülkelerden de geri çağırma yapılacak.

Reuters’ın haberine göre; Türkiye’de de satılan Snickers’larda da plastik parçası çıktı.

 

Neden ürünleri geri çağırdı?

 

Mars şirketinin, 8 Ocak’ta Almanya’dan bir müşterinin Snickers’larda kırmızı bir plastik maddenin bulduğu şikâyeti sonrasında araştırmalara başladığı ve geri çağırma kararı aldığı ifade edildi.

Mars Hollanda’dan bir yetkili ise, “Kırmızı plastiğin sadece bazı Snickers’larla sınırlı kalıp kalmadığından emin olamayız. Piyasaya sürdüğümüz hiçbir ürünün hizmet kalitemizi aşağı çekmesini istemeyiz bu yüzden de ürünleri geri çekme kararı aldık” dedi.

 

Maliyeti tam olarak bilinmiyor

 

Mars şirketinin bu adımının maliyeti ise bilinmiyor. Şirket sözcüleri geri çağırmanın finansal detaylarını vermekten çekinirken, bu durum sonrasında 1200 kişinin çalıştığı Almanya’daki fabrikanın büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor.

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