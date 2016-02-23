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Yaşam

Mars ve Snickers toplatılıyor

Ürünlerin toplatıldığı ülkeler arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Hollanda ve Belçika var

23 Şubat 2016 19:01

ABD'li çikolata devi Mars, Almanya'da Mars ve Snickers markalı ürünleriyle birlikte Milky Way  Minis’leri, ürünlerde plastik çıkmasının ardından geri çağırma kararı aldı. AP ise Mars'ın ürün geri çağırmasının 55 ülkeyi kapsadığını ifade etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, çikolata devinden yapılan açıklamada, bu geri çağırmanın şirket tarihindeki en büyük ürün geri çağırması olduğu ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada, 19 Haziran 2016 ile 8 Ocak 2017 son kullanım tarihli olan ürünlerin bu geri çağırmadan etkileneceği ifade edildi.

Şirketin ürettiği Balisto ve Twix marka ürünlerde sorun olmadığı duyuruldu.

Şirket açıklamasında, üretim aralığının bilinçli olarak geniş tutulduğu kaydedilirken, elinde sözkonusu ürün olanların 02162-500-2150 nolu telefon ya da www.mars.deadresinden şirketle irtibata geçerek nasıl geri iade edeceklerini öğrenebilecekleri bildirildi.

Mars Chocolate, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Viersen kentindeki tesislerinde her gün on milyon dolayında çikolata üretiyor.


55 ülkeyi kapsıyor


Mars Hollanda’nın sözcüsü Roel Govers, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, ürün geri çağırmasının 55 ülkeyi kapsayacağını açıkladı ama ülkelere yönelik detay vermedi. 


Geri çağırılacak ürünler Türkiye'de de satılıyor
 

Hollanda Gıda Güvenliği Otoritesi, resmi internet sitesi üzerinden geri çağırma kapsamına alınan ürünleri Mars, Milky Way, Snickers, Celebrations ve Mini Mix olarak sıraladı.

Bu ürünlerden çoğu Türkiye’de de satılıyor. 


ABD'li devin internet sitesi de çöktü


Şirketin internet sitesine erişimin sorunlu olduğu görülüyor. 

 

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