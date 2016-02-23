Mars ve Snickers toplatılıyor

ABD'li çikolata devi Mars, Almanya'da Mars ve Snickers markalı ürünleriyle birlikte Milky Way Minis’leri, ürünlerde plastik çıkmasının ardından geri çağırma kararı aldı. AP ise Mars'ın ürün geri çağırmasının 55 ülkeyi kapsadığını ifade etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, çikolata devinden yapılan açıklamada, bu geri çağırmanın şirket tarihindeki en büyük ürün geri çağırması olduğu ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada, 19 Haziran 2016 ile 8 Ocak 2017 son kullanım tarihli olan ürünlerin bu geri çağırmadan etkileneceği ifade edildi.

Şirketin ürettiği Balisto ve Twix marka ürünlerde sorun olmadığı duyuruldu.

Şirket açıklamasında, üretim aralığının bilinçli olarak geniş tutulduğu kaydedilirken, elinde sözkonusu ürün olanların 02162-500-2150 nolu telefon ya da www.mars.deadresinden şirketle irtibata geçerek nasıl geri iade edeceklerini öğrenebilecekleri bildirildi.

Mars Chocolate, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Viersen kentindeki tesislerinde her gün on milyon dolayında çikolata üretiyor.



55 ülkeyi kapsıyor



Mars Hollanda’nın sözcüsü Roel Govers, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, ürün geri çağırmasının 55 ülkeyi kapsayacağını açıkladı ama ülkelere yönelik detay vermedi.



Geri çağırılacak ürünler Türkiye'de de satılıyor



Hollanda Gıda Güvenliği Otoritesi, resmi internet sitesi üzerinden geri çağırma kapsamına alınan ürünleri Mars, Milky Way, Snickers, Celebrations ve Mini Mix olarak sıraladı.

Bu ürünlerden çoğu Türkiye’de de satılıyor.



ABD'li devin internet sitesi de çöktü



Şirketin internet sitesine erişimin sorunlu olduğu görülüyor.