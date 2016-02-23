Mars çikolatadan plastik çıktı



ABD'li çikolata üreticisi Mars, bir üründen çıkan plastik parça nedeniyle toplam 55 ülkede bar çikolata ve diğer bazı ürünlerin toplatılacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Veghel kentinde üretilip ihraç edilen bir üründe plastik parçaya rastlandığı, bu fabrikada ocak başı ile şubat başı arasında üretilen ürünlerin geri çağrıldığı bildirildi. Geri çağırılan ürünlerin son kullanma tarihlerinin 19 Haziran 2016 ile 8 Ocak 2017 arasında olduğu kaydedildi.

Şirket, tüketicileri Mars ve Snickers marka ürünler ile Milky Way ve Celebrations markalarına ait bazı ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyardı. Şirket sözcüsü, plastik parçanın boğulma tehlikesine yol açabileceğini kaydetti.

Olay, Almanya'da bir tüketicinin bir bar çikolatada yaklaşık yarım santimetre büyüklüğünde bir plastik parçaya rastlaması üzerine ortaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada, M&M, Balisto ya da Twix gibi diğer üreticilerin ürünlerinde sorun bulunmadığı belirtildi. Tüketicilerden özür dileyen şirket, plastik parçanın ürünün içine nasıl girdiği ile ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Üretim hatasından etkilenen ürünlerin sayısıyla ilgili bir bilgi ise verilmedi.