Marmaris'te yakalanan darbeci askerlerden üçü daha adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskın düzenlemek için helikopterle gittikleri Muğla'da günler sonra yakalanan 7 darbeci askerden aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın "üs imamı" olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 3'ü daha adliyeye sevk edildi. Kuzu menfezde yakalanmıştı.

Marmaris-Muğla karayolunun Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timi'nden Binbaşı Taner Berber, Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu, astsubaylar İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, astsubay kıdemli başçavuşlar Ömer Faruk Göçmen ve Abdülhamit Gülerden, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan zanlılardan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın "üs imamı" olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Kuzu, Astsubay Üstçavuş Çıkat ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Gülerden, güvenlik önlemleri eşliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan astsubaylar Yaşar ve Güçlü de önceki gün tutuklanmıştı.