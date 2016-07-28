Marmaris'te yakalanan 7 darbeci askerden 2'si tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen ve önceki gün yakalanan 7 darbeci askerden 2'si, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Darbeci askerlerin yakalanması için arama çalışmaları sonucunda, Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinden Binbaşı Taner Berber ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Burada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan darbeci askerlerden astsubaylar İlyas Yaşar ile Gökhan Güçlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet Savcılığı'nca tekrar sorgulanan 2 zanlı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yaşar ve Güçlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun güvenlik önlemi altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İzmir'deki cezaevine götürüldü.