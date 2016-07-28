T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Marmaris'te yakalanan 7 darbeci askerden 2'si tutuklandı

İlysa Yaşar ve Gökhan Güçlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Temmuz 2016 20:58

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen ve önceki gün yakalanan 7 darbeci askerden 2'si, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Darbeci askerlerin yakalanması için arama çalışmaları sonucunda, Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisinde yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinden Binbaşı Taner Berber ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Burada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan darbeci askerlerden astsubaylar İlyas Yaşar ile Gökhan Güçlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet Savcılığı'nca tekrar sorgulanan 2 zanlı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yaşar ve Güçlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun güvenlik önlemi altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İzmir'deki cezaevine götürüldü.

 

 

ETİKETLER

marmarisaskertutuklandıerdoğanotel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24