Marmara Denizi'nde iki hücumbot çarpıştı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Donanması’na bağlı TCG Bora ve TCG Atak hücumbotları Denizyıldızı Tatbikatına hazırlandıkları sırasında Yalova açıklarında çarpıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza sonrası Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi ekipleri olay yerine gittiler.

Önümüzdeki ay yapılması planlanan Denizyıldızı Tatbikatı hazırlıkları için Gölcük Donanma Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerinin katılımı ile Yalova açıklarında bir hazırlık tatbikatı düzenlendi. Tatbikat esnasında yakın geçiş ve transfer manevrası yapmak isteyen TCG Bora ve TCG Atak isimli hücumbotlar çarpıştı.

Çarpışma sırasında gemide bulunan 8 kişi tedavi edilmek üzere İstanbul’a sevk edildi.Kaza haberinin alınmasından sonra Çınarcık'ın açıklarında görülen hucum botlarının desteğine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekip gönderdi.