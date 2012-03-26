Genelkurmay: Helikopter teknik arızadan düştü

Genelkurmay Başkanlığı, Afganistan'da 12 askeri personelin şehit olmasına yol açan helikopter kazasının ilk bulgulara göre teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini bildirdi

Genelkurmay Başkanlığı, Afganistan’da kaza-kırım geçiren helikopter hakkındaki Kaza-Kırım Heyeti incelemesi hakkında bir açıklama yaptı. Afganistan’da Kabil Bölge Komutanlığı emrinde bulunan ve 16 Mart 2012 tarihinde görev uçuşu esnasında kaza-kırım geçiren askerî helikopterle ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere olay mahalline giden 12 kişilik Kaza-Kırım Heyeti’nin yurda döndüğünü belirten Genelkurmay Başkanlığı, “Elde edilen ilk bulgular, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğradığı yönündedir. Helikopter enkazı ile ilgili parçalar Türkiye’ye getirilmiş ve teknik incelemelere başlanmıştır. Teknik incelemelerin tamamlanmasını müteakip hazırlanacak rapor, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır” dedi.