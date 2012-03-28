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Genelkurmay'dan 15 bölgeye giriş yasağı

Genelkurmay Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçici güvenlik bölgeleri uygulamasını üç ay süreyle uzattı.

28 Mart 2012 20:23

 

Genelkurmay Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçici güvenlik bölgeleri uygulamasını üç ay süreyle uzattı.
 
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilan etti geçici güvenlik bölgelerine ilişkin koordinatları ve giriş yasağı tarihlerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, 5 Nisan - 5 Temmuz 2012 tarihleri arasında koordinatları verilen bölgelere girişler yasaklandı. Giriş yasağı uygulanacak bölgeler şöyle:
 
"Şırnak'taki Küpeli Dağı, Mehmet Yusuf ve Meydan Dağları ve Altın Dağlar, İncebel Dağları, Cudi Dağı, Siirt Yazlıca Dağı ve Güneyi, Hakkari Çağlayan/Pirinçeken, Buzul Dağları, Rejgar/Alandüz Dağı, Hakkari İkiyaka Dağları, Hakkari'de Türkiye Irak Sınırı'na yakın Balkaya Dağları, Karadağ/Gedik Tepe/Çimendağı, Diyarbakır Dicle'deki Kurşunlu-Görüse Dağı, Yazlıca Dağı'nın (Herekol) Kuzeyi ve Yassıdağ." 
 
Genelkurmay ayrıca Kahramanmaraş'taki Kapıçam Atış Alanı'nı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan etti. Girişleri de 25 Nisan - 1 Mayıs 2012 ve 30 Temmuz - 31 Temmuz günleri için yasakladı. 

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