T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kara Kuvvetleri Komutanı Kıvrıkoğlu Suriye sınırında

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Suriye sınırında inceleme yaptı.

28 Mart 2012 19:47

 

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük'ü taşıyan helikopter, 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Zafer Yılmaz Kışlası'na indi.
 
İkinci Hudut Tabur Komutanlığı'na geçen komutanlar Kilis Valiliği’ni ziyaret etti.
 
Kara Kuvvetleri Komutanı, konteyner kentte inceleme yaptıktan sonra Suriye sınırına sıfır noktadaki Öncüpınar 4'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'na gitti. Askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.
 
Kıvrıkoğlu ve beraberindekiler Suriye sınırında da inceleme yaptı. Ziyaret için Kilis genelinde geniş güvenlik önlemi alındı.

ETİKETLER

suriyekıvrıkoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24