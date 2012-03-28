Kara Kuvvetleri Komutanı Kıvrıkoğlu Suriye sınırında

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük'ü taşıyan helikopter, 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Zafer Yılmaz Kışlası'na indi.

İkinci Hudut Tabur Komutanlığı'na geçen komutanlar Kilis Valiliği’ni ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı, konteyner kentte inceleme yaptıktan sonra Suriye sınırına sıfır noktadaki Öncüpınar 4'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'na gitti. Askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.

Kıvrıkoğlu ve beraberindekiler Suriye sınırında da inceleme yaptı. Ziyaret için Kilis genelinde geniş güvenlik önlemi alındı.