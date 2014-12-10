T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malala, Pakistan Başbakanı olmak istiyor

Malala: Ülkeme hizmet etmek istiyorum ve hayalim ülkemin gelişmiş bir yer olması ve her çocuğun eğitim alabilmesi

10 Aralık 2014 15:03

Pakistan'da kız çocuklarının eğitimini savunduğu için Taliban tarafından vurulan, Malala Yusufzay, ileride ülkesinin başbakanı olmayı umduğunu söyledi.

İnsan Hakları Günü'nde Nobel Barış Ödülü'nü almadan önce BBC'ye konuşan Yusufzay, "Ülkeme hizmet etmek istiyorum ve hayalim ülkemin gelişmiş bir yer olması ve her çocuğun eğitim alabilmesi" dedi.

Ödülü en genç yaşta kazanan kişi olan lise çağındaki Yusufzay, ilham kaynağının da, 2007'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto olduğunu belirtti.

Yusufzay, Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kailaş Satyarti ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Pakistanlı genç, "(Nobel ödülü) Benim için çok önemli. Ödül bana gerçekten daha fazla umut, cesaret verdi. Geçmişle kıyasla kendimi artık daha güçlü hissediyorum çünkü birçok insanın benimle olduğunu görüyorum" diye konuştu.

 

15 yaşında vuruldu

 

Malala Yusufzay, 15 yaşında iken 2012 yılında Taliban tarafından başından vurulmuş, ölümden dönmüştü. Yusufzay kız çocuklarının eğitimini desteklediği bir blog yazıyordu.

Bugün düzenlenecek Nobel ödül törenine Hindistan ve Pakistan liderlerinin katılmayacak olması ise Yusufzay'ı hayal kırıklığına uğratmış.

Norveç'in başkenti Oslo'daki ödül törenini izlemek için hazır bulunan gazeteciler ise yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen Yusufzay ve Satyarti'yi görmek için sokaklarda olduğunu aktardı.

ETİKETLER

Malalapakistanbaşbakan

İlgili Haberler

Pakistanlı Malala Yusufzay'a saldırı düzenleyen Taliban militanları yakalandı

Pakistan Ordu Sözcüsü Bajwal, Pakistanlı kız öğrenci Malala Yusufzay'a 2012 yılında silahlı saldırı düzenleyen 10 Taliban militanının yakalandığını bildirdi

Nobel Barış Ödülü Malala Yousafzay ve Kailash Satyarthi'ye verildi

Ödülün bu yılki favorileri arasında Papa Françesko ve eski ABD'li istihbaratçı Edward Snowden da ön plana çıkıyordu.

Malala: Nobel'i hak etmiyorum

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen en genç kişi olan Malala Yusufzay, 'Nobel Barış Ödülü'nü hak etmediğini söyledi

Malala ödülüne kavuşuyor

Nobel Barış Ödülü bugün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek bir törenle çocuk hakları aktivistleri Malala Yusufzay ve Kailash Satyarthi'yu sunulacak. Diğer Nobel ödülleri de bugün sahiplerini bulacak.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24