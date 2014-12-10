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Dünya
Deutsche Welle

Malala ödülüne kavuşuyor

Nobel Barış Ödülü bugün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek bir törenle çocuk hakları aktivistleri Malala Yusufzay ve Kailash Satyarthi'yu sunulacak. Diğer Nobel ödülleri de bugün sahiplerini bulacak.

10 Aralık 2014 10:59


Kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele eden Malala Yusufzay, 2012'de okul otobüsündeyken Taliban tarafından düzenlenen bir silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırıya rağmen girişimlerinden vazgeçmeyen Malala Yusufzay, "Pakistan'ın en cesur kızı" olarak anılıyordu. 17 yaşındaki Yusufzay, aralarında Saharov Ödülü'nün de bulunduğu birçok uluslararası ödüle layık görülmüş ve BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmıştı.

Malala Yusufzay ile birlikte Nobel Barış Ödülü'nü paylaşan Kailash Satyarthi, Hindistan'ın tanınmış çocuk hakları aktivistleri arasında yer alıyor. 60 yaşındaki Satyarthi de faaliyetlerinden dolayı daha önce aralarında Aachen Barış Barış Ödülü'nün de bulunduğu birçok ödül aldı.

Nobel Barış Ödülü geçen yıl başkanlığını Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verilmişti.

Diğer Nobel ödülleri de Stockholm'de düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak. ABD'li John O'Keefe ile Norveçli araştırmacı çift May-Britt ve Edvard Moser tıp, Japon uzmanlar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura ise fizik, Alman Stefan Hell ile ABD'li Eric Betzig ve William Moerner kimya, Fransız Patrick Modiano edebiyat, Fransız Jean Tirole de ekonomi ödülüne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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