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Dünya

Pakistanlı Malala Yusufzay'a saldırı düzenleyen Taliban militanları yakalandı

Pakistan Ordu Sözcüsü Bajwal, Pakistanlı kız öğrenci Malala Yusufzay'a 2012 yılında silahlı saldırı düzenleyen 10 Taliban militanının yakalandığını bildirdi

12 Eylül 2014 21:25

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asım Salim Bajwal, Swat Vadisi'nde 2012 yılında okuldan evine dönerken Malala Yusufzay adlı kız öğrenciye silahlı saldırıda bulanan 10 Taliban militanın yakalandığını duyurdu. 

Rawalpindi kentinde Genelkurmay Başkanlığı karargahında basın toplantısı düzenleyen Bajwal saldırının, Zafer İkbal adlı militanın öncülüğünde ve örgüte bağlı Şura adlı 10 kişilik grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bajwal, saldırganların Kuzey Veziristan'da devam eden operasyonda yakalandıklarını ve terörle mücadele mahkemelerinde yargılanacaklarını açıkladı. 

 

Obama'yla görüşmüştü 

 

Pakistanlı kızların okula gitmesi için sürdürdüğü mücadele nedeniyle Pakistan Talibanı'nın hedefinde olan Yusufzay, 9 Ekim 2012 tarihinde militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda baş ve boynundan vurulmuştu. 

Ravalpindi kentindeki askeri hastanede tedavi altında alınan Malala, daha sonra İngiltere 'ye götürülmüştü. Yusufzay, daha sonra ABD Başkanı Barack Obama tarafından kabul edilmiş, uluslararası camiada insan hakları ve kız çocuklarının eğitimi konusunda çalışmaları ile tanınmıştı. Yusufzay, son olarak Avrupa Parlamentosu'nun her yıl insan hakları dalında verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi olmuştu. 

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