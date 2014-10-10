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Dünya

Nobel Barış Ödülü Malala Yousafzay ve Kailash Satyarthi'ye verildi

Ödülün bu yılki favorileri arasında Papa Françesko ve eski ABD'li istihbaratçı Edward Snowden da ön plana çıkıyordu.

10 Ekim 2014 15:18

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2014 Nobel Barış Ödülü sahibini açıkladı. Ödülü Pakistanlı çocuk hakları aktivisti Malala Yousafzay ile Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kailash Satyarthi paylaştı.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne toplam 278 kişi ve kurumun aday gösterildiği bildirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu şimdiye kadar ulaşılan en yüksek aday sayısı oldu.

Ödülün bu yılki favorileri arasında Papa Françesko ve eski ABD'li istihbaratçı Edward Snowden da ön plana çıkıyordu.

Nobel Barış Ödülü geçen yıl başkanlığını Türk Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne verilmişti.

 

Başından vuruldu

 

Malala Yousafzay , Ekim 2012'de ülkenin kuzeybatısındaki Svat vadisinde okulundan eve dönerken vurulmuştu.

Başındaki mermi çıkarılan Yousafzay  daha sonra uluslararası çapta ilgi odağı olmuştu.

Malala Yousafzay , BBC'nin Urduca Servisi'ne yazdığı ve Taliban militanlarının yönetimi altındaki yaşamı anlattığı günlükleriyle gündeme gelmişti.

Yousafzay , Taliban Svat Vadisi'nin kontrolünü ele geçirdikten sonra günlük yazmaya başladığında 11 yaşındaydı. Yousafzay  "Gül Makai" ismiyle yazdığı yazılarında kız çocuklarının maruz kaldığı baskıları anlatıyordu.

Svat Vadisi'ni 2007 sonlarında ele geçiren Taliban iki yıl sonra Pakistan ordusu tarafından bölgeden çıkarılmıştı.

Taliban'ın hakimiyeti sırasında kızların gittiği okullar kapatıldı, şeriat uygulanmaya başlandı ve araçlarda müzik çalınmasını yasaklandı.

 

Çocuk işçi sömürüsüne karşı çıkmıştı

 

60 yaşındaki Hindistanlı insan hakları savunucusu Satyarthi ise ülkede, çocuk işçi sömürüsüne karşı kampanyalar yürütmüş, bazı barışçıl gösterilere öncülük etmişti.

Bu yıl, Nobel için 278 aday belirlenmişti. Adaylar arasında Papa Francis de bulunuyordu.

 

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