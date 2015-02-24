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'Makûl şüphe' iş başında; 3 genç puşi taktığı için tutuklandı

İç Güvenlik Paketi yasalaşmadan polis maddeleri hayata geçirmeye başladı

24 Şubat 2015 20:40

İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat protestoları sırasında polis 3 genci boyunlarında puşi ve şal olduğu için gözaltına aldı.

Oktay Çakatay, Ömer Bozdağ ve Emrah Çeçen isimli gençler çıkarıldıkları mahkemece “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu iddiasıyla  tutuklanırken, polisin Emrah Çeçen’in yüzünü puşiyle  zorla kapatarak maske süsü verdiği ve fotoğrafını çektiği öne sürüldü.

DİHA'nın haberine göre; Sancaktepe Sarıgazi ilçesinde 15 Şubat protestosunda Çakatay, Bozdağ ve Çeçen adlı 3 genç boyunlarında puşi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çakatay, Bozdağ ve Çeçen savcılık ifadesinde soğuk hava nedeniyle puşi taktıklarını söyleseler de İstanbul Anadolu Hakimliği 6. Sulh Ceza Mahkemesi üç gencinde “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. 

 

‘Darbedildim’

 

Gençlerden Emrah Çeçen mahkemede verdiği ifadede önemli bir iddiada bulundu. Polis müdahalesinin ardından evine doğru ilerlerken soğuktan korunmak için taktığı şal nedeniyle polis tarafından gözaltına alındığını anlatan Şal, “Polis beni gözaltına aldıktan sonra boynumdakini kafama zorla geçirerek fotoğraf çekti” dedi.

Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Oktay Çakatay da fotoğraf çekmek için alanda bulunduğu sırada polisin kendisini boynundaki puşi sebebiyle gözaltına aldığını söyledi ve gözaltı sırasında polisin kendisini darbettiğini de aktardı.

 

Avukat itiraz etti

 

Tutuklanan gençlerin avukatı Özgürlükçü Hukukçular Derneği Üyesi Avukat Nihat Öcal ise gençler hakkında tutukluk kararına itiraz etti. Kürtlerin yerel aksesuarı olan puşinin delil olarak kabul edilip tutuklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Öcal, somut delillerden yoksun olarak verilen tutuklama kararının bozulmasını talep etti. Öcal, “İç Güvenlik Paketi” yasalaşmadan kolluk birimlerinin keyfi olarak uygulamaya başladıklarını söyledi.

 

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