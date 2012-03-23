Puşi davası tutuklu sanığı Cihan Kırmızıgül için tahliye kararı verildi

T24 - Puşi taktığı için "terör örgütüne üye olmakla" suçlanan ve 25 aydır tutuklu olarak yargılanan Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül, bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.

Galatasaray Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Cihan Kırmızıgül bir gün Kağıthane'de boynunda poşuyla yürürken gözaltına alınıp 25 ay boyunca tutuklu kalmıştı. Kamuoyunda "poşu davası" olarak bilinen davada bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Kırmızıgül için tahliye kararı çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Kırmızıgül'ün tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

2 yıl bir aydır tutuklu bulunan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül bugün 8. kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Cihan Kırmızıgül ve avukatları Hasan Fehmi Demir ile Fikret İlkiz hazır bulundu.

Duruşmaya Kırmızıgül'ün ailesi, arkadaşları ve yakınları dışında CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün ve Melda Onur da izleyici olarak katıldı. Kırmızıgül'e destek için BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel de adliyeye geldi.

Mahkeme heyetindeki Başkan Rüstem Eryılmaz dışındaki üyelerin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Ankara'da düzenlediği seminere katılması nedeniyle başka mahkemelerin hakimleri heyette yer alırken, savcı İsmail Işık da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz, üye hakimlerin Ankara'da seminerde olduğu için karar çıkmayacağını belirtti.

'Müvekkilimin suç işlemediği sabittir'

Duruşmada savcının mütaalasına karşı savunma yapan sanık avukatı Fikret İlkiz, müvekkili Cihan Kırmızıgül'ün tahliyesini isteyerek, "Mahkemenin tahliye kararı vermemesi için hiç bir neden yoktur. Tutuklama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Avukat Hasan Fehmi Demir ise " Müvekkilimin suç işlemediği sabittir. Müvekkilimin tahliyesine karar verilsin" diye konuştu.

Duruşma savcısı: Tutukluluğun devamına karar verilsin

Tahliye talebine ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı İsmail Işık, "Sanığa isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu itibariyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur" şeklinde konuştu.

Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cihan Kırmızıgül'ün tutuklu kaldığı süreyi gözününe alarak tahliyesine karar verdi.

Duruşmaya katılan Kırmızıgül'ün arkadaşları ve ailesi tahliye kararını sevinçle karşıladıkları görüldü.

Ne olmuştu?

Cihan Kırmızıgül, Galatasaray Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiydi. Kendi ifadesiyle bir gün boyununda poşuyla Kağıthane'de yürürken gözaltına alındı. Aynı gün o bölgede bir markete molotof atılmış, 22 yaşındaki Cihan da zanlı olarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındığında tutanak tutan polisler davada ifade verirken molotof atan kişinin Cihan olup olmadığından emin olmadıklarını söylediler. Gizli bir tanıksa 3. duruşmada olay sırasında gördüğü şahsın Cihan olmadığını söyledi. Hatta davanın savcısı 5 duruşmada tahliye istedi ancak hakim savcının bu talebini reddetti. Cihan'ın avukatı savunma için ek süre istedi ancak reddedilince istifa etti. 5. davada beraatı istenen Cihan'ın 6. davada 45 yıl hapsi istendi.

Cihan'a destek klibi