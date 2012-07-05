Galatasaray öğrencileri puşileriyle mezun oldu

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri mezuniyet törenine puşileriyle katılarak "Tutuklu Öğrencilere Özgürlük" pankartı açtı. Cihan Kırmızıgül de tutuklanmasaydı aynı üniversiteden bu sene mezun olacaktı.

Ahmet Saymadi'nin Bianet'te yer alan haberi göre: Üniversite mezuniyet törenlerinde "Tutuklu öğrencilere" destek devam ediyor.

Galatasaray Üniversitesi'nde dün yapılan Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde hukuk fakültesi öğrencileri, "puşi" takarak" Tutuklu öğrencilere özgürlük" pankartı açtı. Öğrenciler salondaki ailelerinden, hocalarından, konuklardan uzun süre alkış aldı.

'Tutuklamalar, aldığımız hukuk eğitimiyle örtüşmüyor'

Pankartı açan öğrencilerden Ezgi Şirin, "Biz bu seneki hukuk fakültesi mezunları olarak herhangi bir politik görüşe sahip olmanın tutuklanmak için delil kabul edildiğinin farkındayız. Hak ve özgürlüklerin vazgeçilmez olduğunu tekrar hatırlatmak için diplomamızı içerde olan ve çoğunlukla eğitim hakkı ihlal edilen öğrenciler için alıyoruz" dedi.

Diğer bir öğrenci Ali Türek ise "Hukuka aykırı tutuklamalara bu tepkiyi vermenin; akademide özgürlük, hukukun üstünlüğü adına kısık, yetersiz ama sembolik bir ses olduğuna inanıyorum" dedi.

Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Cihan Yüzbaşıoğlu konuşmasında "Bizler hukuk öğrencileri olarak mezun olduk ama yüzlerce öğrencinin hukuksuz bir şekilde tutuklandığını biliyoruz ve bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu durumun aldığımız hukuk eğitimiyle örtüşmediğini de biliyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce okullarına dönmesini istiyoruz" dedi.

Son dersimiz; vicdan Prof. Dr. Erdoğan Teziç de yaptığı kapanış dersinde tutuklu öğrencilerden bahsederek şöyle dedi:

"Hakimlik mesleği her şeyden önce vicdan gerektirir. İnsanların genç yaşta, daha öğrencilik yıllarında özgürlüklerinden, eğitimlerinden mahrum edilmelerinin hesabını, bu kararları veren hakimler kendi vicdanlarına veremeyecek."

Tutuklanmasaydı Cihan da mezun olacaktı...

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül ise pankart açma eylemini şöyle değerlendirdi:

"Bu dayanışma eylemini çok önemli buluyorum. Bu eylemlerle, hapsedilmeye çalışılan öğrencilerle dışarıdaki öğrenciler arasında köprüler kuruluyor. Yapılmaya çalışılan, bu köprüleri yıkıp, tutuklu öğrencileri daha da yalnızlaştırmak. Eğitim sisteminin kendini var etmeye çalıştığı bu törenlerin birer protesto eylemine dönüşmesi, tutuklama ve yalnızlaştırma politikasının toplumda karşılık bulmadığının da en büyük göstergesi."

Galatasaray Üniversitesi endüstri Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül puşi taktığı için 20 Şubat 2010'de tutuklanmış ve 25 ay tutuklu kalmıştı. 11 Mayıs'taki duruşmada mahkeme, 11 yıl 3 ay ceza vermişti. Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencisi Deniz Fidan, 1 Mayıs'ta bazı bankaları tahrip ettiği iddiasıyla tutuklandı, eğitimine Metris Cezaevinden devam ediyor.

Cihan Kırmızıgül tutuklanmasaydı, bu dönem mezun olacaktı...